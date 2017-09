Visszaadja a Spektrum TV-t az Antenna Hungária

Újra fogható lesz a tudományos-ismeretterjesztő csatorna, melyet év elején vett ki a kínálatából magyarázat nélkül az állami műsorszóró, pont, amikor Vajna új gasztrocsatornájának csináltak helyet.

Az Antenna Hungária, valamint a Spektrum TV tulajdonosa, az AMC Networks International médiaszolgáltató csütörtökön bejelentette, hogy október elsejétől újra elérhetővé válik a tudományos-ismeretterjesztő csatorna, a Spektrum az állami műsorszóró vállalat földfelszíni digitális rendszerén.

A Spektrumot október elsejétől az előfizetők a 35. programhelyen találják majd, a fizetős MinDig TV Extra csomagban.

Minderre alig pár hónappal azután kerül sor, hogy nem kis felháborodás közepette, az állami vállalat kivette a kínálatából az év első felében a Spektrum Tv-t és a TV Paprikát. A kivett AMC-csatornák közül a TV Paprika helyére akkor az Andy Vajna filmügyi kormánybiztos tulajdonában lévő TV2 Csoporthoz tartozó, jóval szerényebb nézettségű Chili TV nevű új gasztrocsatornát tette be az Antenna Hungária. A helyzet már csak azért is pikáns volt, mert a TV2 Csoport Chili TV-je és az AMC Networks TV Paprikája között elég kemény pereskedés van, amiért a Chili TV neve és logója – az AMC Networks szerint – összetéveszthető a tevékenységét már jóval hamarabb megkezdő TV Paprikáéval. Tóth András, az Antenna Hungária kommunikációs igazgatója akkori kérdésünkre pedig nem adott magyarázatot a TV Paprika és a Spektrum száműzése miatt: mindössze azt mondta, üzletpolitikai döntésről van szó, melynek hátteréről nem mond többet.

Vajna csatornájára cserélik a TV Paprikát Igaznak bizonyultak az előzetes sejtések, az Andy Vajna kormánybiztoshoz tartozó gasztrotévét teszi be az állami műsorszóró vállalat a TV Paprika helyére, tudta meg a 24.hu. Az Antenna Hungária kommunikációs igazgatója nem hajlandó elárulni, miért váltanak a kisebb nézettségű Chili TV-re.

Kódolatlan AMC és a Spektrum

Hogy az AMC Networks és az Antenna Hungária közötti viszony mostanra kezd azért stabilizálódni, azt jól mutatja, hogy ma azt is bejelentették, hogy a két cég közötti megállapodás alapján az október 16. és 29. közti két hétben a Spektrum kódolatlanul, azaz külön térítés nélkül lesz elérhető. Ebben az időszakban, október 27-től vetíti majd a régi-új csatorna a több mint egy éve készülő új, saját gyártású sorozatát, amelytőlkomoly nézői visszhangra számít. A „Tabukról tabuk nélkül” olyan témákat mutat be, amelyekkel televíziók ritkán foglalkoznak, és amelyek mindennapi életünk részei: a tabuk. Thuróczy Szabolcsot új feladattal találta meg a műsor: napjaink egyik legnépszerűbb színésze lesz a sorozat házigazdája, és többször a riportere is.

Az AMC Networks és Antenna Hungária azt is közölte, hogy az AMC csatornával is találkozhatnak egy ideig a nézők kódolatlanul: a csatornanyitás október 2. és október 15. között lesz. Látható lesz ez alatt az amerikai „Emerald City” című fantasy sorozat, az ’Oz, a nagy varázsló’ meseregény feldolgozása is.

Új reality-vel robbantana Andy Vajna tévéje? Egy Survivorhöz hasonló reality-t vásárolt a TV2, legalábbis a SorozatWiki szerint. Az értesülésre személyeskedve reagált a csatorna a blognak.

Az AMC Networks médiavállalat portfóliójába összesen 14 csatornamárka tartozik, elég változatos műfajokban: a film és sorozattól kezdve a gyerekzsáneren keresztül az infotainment- és a sportműfajig vannak tévés márkáik. A társaság felel a JimJam globális és a Sundance TV európai terjesztéséért, valamint számos közép- és kelet-európai csatornáért, köztük a zászlóshajó AMC-ért, továbbá övék a Filmcafe, a Film Mánia, a Film+ (csak Csehországban és Szlovákiában), a Sport1, a Sport2, a SportM, a Minimax, a Megamax, a Spektrum, a Spektrum Home és a TV Paprika televíziós csatorna. Ezen felül, az AMC Networks International Central and Northern Europe működteti a német KinoweltTV-t is.

Kiszállt a portfolio.hu és a penzcentrum.hu egyik tulajdonosa Néhány nappal ezelőtt eltűnt Lantos Csaba bankár a gazdasági hírportálok mögül, melyeknek így már csak két tulajdonosa maradt: Bán Zoltán és Balogh Gabriella.