Jáksó Lászlóval újul meg a Sláger Reggel

A 103.9 Sláger FM megújítja reggeli műsorát, így ott rendszeresen hallható lesz Jáksó László, a Heti Hetes egykori műsorvezetője, a rádió jelenlegi kreatív vezetője. Vágó Piros és Abaházi Csaba rajongóinak sem kell aggódnia, a műsor eddigi házigazdái is maradnak.

A rádiótól kapott tájékoztatás alapján szeptember elsejétől újul meg a reggeli műsoruk, Jáksó pedig hétfőnként lesz hallható.

Nagyon sokat győzködtek azért hogy én reggel bármit is csináljak, hiszen én alapvetően délután kezdek élni. De meggyőztek, így elmondom majd, amit gondolok a reggelről, az életről, a hétfőről. Egy dolog miatt viszont már most szeretnék szólni, én délután és este sem vagyok különösen kedves fiú, de reggel ez hatványozottan igaz, így már most előre bocsánatot kérek mindenért, amit a Sláger Reggelben mondani fogok