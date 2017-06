Gazdát cserél a Magyar Idők, felmondások is lesznek

76,8 millió forintos tartalékot képez a Magyar Idők Kiadó Kft. a következő időszakban várható elbocsájtások miatti költségek, végkielégítések és szabadságmegváltások, valamint ezek járulékainak fedezésére – vette észre a hvg.hu a médiavállalat 2016-os éves beszámolójához a minap leadott kiegészítő mellékletében, ahol azt is írják, hogy a kiadó jelenlegi 100 százalékos tulajdonosa, Liszkay Gábor eladja a céget a Mediaworks Zrt.-nek.

Az átszervezés következtében a munkavállalók egy részének meg fog szűnni a munkaviszonya, a bekövetkezendő felmondási bérekre, végkielégítésekre, szabadságmegváltásokra képzett a Társaság ekkora mértékű céltartalékot

– áll a mellékletben.

A Magyar Idők tavaly hirtelen 1,5 milliárd forinttal volt képes növelni árbevételét, mely így 2,4 milliárd forintra nőtt, valószínűleg többek között a rengeteg állami hirdetésnek köszönhetően. A nagy árbevétel-növekedésnek köszönhetően a kiadó a tavalyi évre 375 millió forint adózás előtti nyereséget mutatott ki, pedig egy évvel korábban még 340 millió forint veszteséggel zártak.

A Magyar Időket várhatóan megvásárló Mediaworks tavaly októberben került Mészáros Lőrinc közvetett tulajdonába, ekkor szerezte meg ugyanis a céget Opimus csoport, melynek tulajdonosa a felcsúti polgármester. A Mediaworks élére nem sokkal később Liszkay Gábort nevezték ki vezérigazgatónak, így a beolvadás logikus lépésnek tűnik.

A Mediaworks volt korábban a viharos körülmények között bezáratott Népszabadság tulajdonosa. Jelenleg is a kiadóhoz tartozik a Nemzeti Sport, a Világgazdaság, a Menedzser Magazin, számos megyei napilap, illetve több magazin, például a Lakáskultúra, a Fanny és a Bravo. A cégcsoport 2016-ban felvásárolta a négy dunántúli megyében jelenlévő Pannon Lapok Társaságát (PLT) is. Ebből az üzleti beszámoló szerint félmilliárd forint osztalékot vettek ki, de a Mediaworks így is veszteséggel zárta a tavalyi évet, hiszen 11 milliárd forint árbevételre mínusz 2,5 milliárd forint körüli eredményt produkáltak – írja erről a hvg.hu.

