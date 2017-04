Az Origo fotórovatának vezetője is felmondott

Ostyáni János vállalhatatlanak tartja, hogy átnyúltak a fejük felett, és a Hősök terén tartott tüntetésről szóló cikkben az Origo fotósának képeit kicserélték egy ismeretlen forrásból származó, erősen manipulatív képsorozatra. Kovách Márta szerkesztőségi asszisztens ugyancsak felmondott kedden.

A múlt szerdai, nyúlfarknyi hírben eredetileg a tüntetésre kiküldött Origo-fotós képei szerepeltek, ezek azonban egyszer csak eltűntek a cikkből, helyükre pedig egy meg nem nevezett szerző képei kerültek Origo aláírással.

A jobbára tömegből kiragadott arcokat – többek között egy maszkos tüntetőt – mutató galéria nyitóképét a Fidesz székházból készítették, másnap pedig ugyanez a kép jelent meg a Magyar Idők címlapján, ekkor már a kormánylap fotósát, Bach Mátét feltüntetve szerzőként. De ugyanez a fotósorozat került bele a 888.hu és a Lokál cikkébe is, más-más fotósok neve alatt. Az ominózus nyitókép nem sokkal a tüntetés kezdete után készült, amikor még folyamatosan érkeztek az emberek a térre, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy alátámassza a kormányközeli média által sulykolt állítást, miszerint „egyáltalán nem voltak sokan” a megmozduláson (aki pedig mást mond, az hazudik, és utasításokat hajt végre.)

Az Origo fotórovatának senki nem szólt, hogy a képeiket lecserélik a ki tudja honnan származó, összesen négy „szerző” neve alatt futó fotókra. Ostyáni János rovatvezető a 24.hu-nak elmondta, hogy vállalhatatlannak tartja a történteket, ezért kedden beadta a felmondását. Eddig is sok minden zavarta az Origo szerkesztőségében, de úgy gondolta, a fotórovat munkáját ezek nem érintik. „Ez volt az utolsó csepp a pohárban” – fogalmazott.

Ostyáni János régebben is az Origónál dolgozott, majd 2014-ben, még Sáling Gergő kirúgása előtt a VS.hu-hoz igazolt. Amikor a VS széthullott, visszakerült az Origóhoz, amelyet időközben felvásárolt a VS-t is működtető New Wave Media.

Kovách Márta szerkesztőségi asszisztens ugyancsak felmondott kedden, ő szintén a VS-től érkezett az Origóhoz.

Az utóbbi hetekben rengetegen távoztak az Origótól, márciusban nyolc újságírót és szerkesztőt küldtek el, majd felmondott gasztrorovat, a filmklub, a gazdaságrovat egy-egy munkatársa, egy képszerkesztő, felállt a teljes techrovat (ők azóta a 24.hu-nál dolgoznak), többen a sportrovatból, illetve nem tartottak igényt a VS munkatársaiból alakult kulturális és életmódmagazin, az Unikornis csapatának munkájára sem.