M. Kiss Csaba is a HírTV-hez ment

A legutóbb a Story4 hírműsorát annak megszűnéséig vezető szerkesztő-riporter, M. Kiss Csaba is a Simicska Lajos fémjelezte hírtelevíziónál folytatja karrierjét, ő lett az újrainduló Célpont új felelős szerkesztője. A kreativ.hu szerint, akinek információját megerősítette Tarr Péter vezérigazgató-helyettes is, csatlakozik a csapathoz Báthory Róbert is, aki korábban M. Kiss Csabával a Szempontban és a Kékfényben dolgozott együtt, majd az RTL Klub szerkesztő-riportere is volt.

A Célpont október 15-én indult újra Medgyesi Miklós és Major-Ádám Andrea szerkesztő-riporterekkel, a műsor új képi világát (arculat, logó, főcímzene) a HírTV kreatív vezetője, Lukáts Péter készítette. A Célpont tavaly februárban a Simicska-Orbán háború kirobbanása után szűnt meg, miután a stáb tagjai (Losonczi Kata, Bohár Dániel, Kisberk Szabolcs és azóta a TV2-nél karriert befutó Kunfalvi Nóra) egy videóban egyként határolódtak el a tévé tulajdonosának Orbán Viktorra vonatkozó “g” betűvel kezdődő jelzőjéről kijelentésétől – idézi fel a portál.

Korábban megírtuk: Varga G. Gábor, a bezáratott Népszabadság munkatársa is a HírTv-hez igazol, méghozzá éppen a Célponthoz. Az is kiderült, hogy Kálmán Olga is a HírTV-hez megy át.

(Kiemelt kép: M. Kiss Csaba, Story4)