Háborús drámában fog katonákat vezényelni Bruce Willis

Itt az első kép a The Bombing című alkotásból, amely egy hihetetlen igaz történetet fog feldolgozni.

A The Hollywood Reporter jelentette, hogy befejeződött az amerikai-kínai koprodukcióban készülő The Bombing (A bombázás) című háborús dráma forgatása és megérkezett az első kép a produkcióból.

A 2012-es Hushed Roar (Elfojtott üvöltés) után a második nagyjátékfilmjét készítő Xiao Feng rendezi a háborús drámát, amelynek A színész egy amerikai tisztet alakít a II. világháború idején játszódik. A film öt kínai katonáról szól, akik Csungkingben halált megvető bátorsággal vették fel a küzdelmet a japán légierővel. Az 1938 és 1943 között 268 légitámadást átvészelő katonákat az a Jack Johnson nevű amerikai légierős tiszt képezte ki és irányította, akit a produkcióban a nagy Bruce Willis kelt életre.

A Golden Globe-díjas Willis és a katonákat játszó színészek mellett Fan Bingbing és Nicholas Tse is játszik a produkcióban. Érdekesség, hogy a The Bombing készítésében Mel Gibson is részt vett, mint látványtervező. A The Bombing valamikor jövőre fog a mozikba kerülni.

Kiemelt kép: 20th Century Fox/TSG Entertainment