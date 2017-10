Tom Hanks szerint a Weinstein-ügy végérvényesen vízválasztóvá vált

A színészlegenda is elmondta véleményét a filmmogulról, akit újabb színésznő vádol szexuális zaklatással.

Miként beszámoltunk róla, két héttel a zaklatási botrány kirobbanása után Harvey Weinstein továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat és egy nagy összeesküvés áldozatának tartja magát.

Harvey Weinstein összeesküvés áldozatának tartja magát A filmmogul egy rehabilitációs klinikára jár, ugyanakkor nem veszi komolyan a kezelést és tagadja az ellene felhozott vádakat.

Közben a producer újabb áldozata lépett a nyilvánosság elé: az Oscar-díjas Lupita Nyong’o, aki a The New York Timesban megjelent véleménycikkében idézte fel, hogyan erőszakoskodott vele Harvey Weinstein több alkalommal is, még színészhallgató korában – írja az MTI.

Amikor később a 12 év rabszolgaság premierjén találkoztak, a producer bocsánatot kért tőle. Ő azonban megfogadta, hogy többé nem dolgozik vele – emlékezett az írásban. Nyong’o hozzáfűzte: a történteket azért osztotta meg most a nyilvánossággal, mert amikor ezeket átélte, még nem tudta, hogy csak egyike volt Weinstein áldozatainak, akik most egymás után fedik fel, amit eddig titkoltak.

Van ereje a számoknak. Köszönöm a nőknek, akik kitálaltak és nekem is erőt adtak ahhoz, hogy a múltam e szerencsétlen pillanatát felidézzem

— írta a 34 éves színésznő.

A botránnyal kapcsolatban a a BBC News-nak nyilatkozó Tom Hanks szerint Weinstein számára már nincs visszaút. Esete végérvényesen vízválasztóvá vált. A történtekről mindenki úgy fog beszélni, hogy Weinstein előtt és utána, a

neve főnévvé és igévé válik.

A kétszeres Oscar-díjas színész ugyanakkor kijelentette: nem érzi, hogy felelős lenne azért, mert ő is részese volt annak a hollywoodi gépezetnek, amely megengedte, hogy ilyesmi előfordulhasson.

Ha csak Hollywoodban és a szórakoztatóiparban fordulna elő szexuális zaklatás, egyetértenék, de nem erről van szó, ez beépült a társadalmi szabályokba.

— mondta a színész hozzátéve, hogy ahol a férfiak kezében van a hatalom, mindig vannak ilyen szexuális ragadozók, akik a női beosztottjaikat zaklatják és ez így folyik a meleg közösségben is.

A 61 éves Hanks úgy vélte, a szexuális visszaélés problémája széles körben elterjedt. Hangsúlyozta, hogy minden áldozatot meg kell hallgatni és a vezető pozícióban lévőknek a konzekvenciákat levonva be kell tartaniuk az abból következő új szabályokat. Olyan etikai kódexre van szükség minden munkahelyen, amely pontosan kijelöli, hogy milyen viselkedést vár el a cég minden alkalmazottjától.



Kiemelt kép: Getty Images/Theo Wargo