Nézd meg a The Walking Dead új évadának nyitójelenetét

Már csak két napot kell várniuk a rajongóknak a The Walking Dead folytatására, amely a 2010 óta futó zombidráma kereken 100. epizódjával fog visszatérni a tévéképernyőkre.

A közelgő premier kapcsán az AMC még az utolsó előtti pillanatban is új kedvcsinálót tett közzé sikersorozatához: a lenti filmklipet, amely az évadnyitó első 3 percét leplezi le. Noha a szcénában a főszereplők java előkerül, a fókuszba a TWD szereplőgárdájának első embere: az Andrew Lincoln által megformált Rick Grimes kerül, akitől ismét egy igazi Rick-féle motivációs szónoklatot hallhatunk.

Az előző szezon hullámzó színvonala ellenére továbbra is roppant népszerű The Walking Dead nyolcadik évada világszerte október 23-án fog startolni. A világpremierhez a magyar FOX is csatlakozik.

Ahogyan azt már megszokhattuk, összesen 16 epizódból fog állni az évad, amely két részletben kerül majd a tévéképernyőkre: az első 8 epizód október 23-tól, míg a következő 8 pedig a hagyományos téli szünet után, 2018 februárjától lesz látható.

Kiemelt kép: AMC Studios