A százezer a baj, vagy ByeAlexék szexizmusa?

Már lassan két hete kijött ByeAlexék új száma, az u, u, u, de még mindig nem akarják feldolgozni a kommentelők, hogy erre az NKA, azaz a Nemzeti Kulturális Alap pénzt adott.

Szeretném az adómat visszaigényelni most!

– egy a sok közül a YouTube-ról.

Kösz, hogy a közpénzt erre az igénytelen, emberiségellenes szarra költötted, te ízléstelen félkegyelmű tinibugyi-tolvaj. Btw tévedsz, mert ez igenis az adófizetők pénze, nem csak a jogdíjakból jön össze… de ha abból is jönne, én is hozzáadtam és sok száz másik előadó, akik elítélik ezt a kulturálatlan híg fost, amit az utóbbi években pakolsz ki büszkén zenei produkcióként. Eddig a magánügyed volt, de ez már közügy. Az évek óta zuhanórepülésben lévő ízlésed töviskoszorúja ez a hulladék, és sértettség helyett bocsánatkéréssel és jóvátétellel tartozol a herdálásért.

– és a Facebookról.

Nehéz eldönteni, hogy a többség azon borult-e ki, hogy éppen ByeAlexék, vagyis a Senkise kapta azt a 100 ezres támogatást, vagy inkább azon, hogy ez a 100 ezer forint mire ment el. Arra azért reméljük, nem most csodálkozik rá a Facebook és a YouTube egyszerre, hogy a pop vagy a hiphop nagyrészt szexista. Itthon sem kell Ganxsta Zolee-ig leásni, éppen szeptemberben elején olvashatott nálunk Hiróról, akinek az egyszerre szexista és obszcén Párizs című számával nem egész két hónap alatt hozott össze több mint 8 millió megtekintést.

Hiro: Nem sértés, ha Justin Bieberhez hasonlítanak Többen voltak kíváncsiak videoklipjére, mint a kereskedelmi tévék sikerműsoraira. Mégsem készült vele interjú. Eddig.

Én csak este látlak mindig, mert nappal az arcod csúnya. […] Elmentünk volna egy álomútra, olyanok a fogaid, akár a murva. Ugyanaz lettél, mint a többi, te is egy utolsó kurva.

– részlet az AK26-ból indult Hiro első önálló számából.

A klip alatt szinte mindenki gratulált Hirónak, hogy ‘ez az, csak így tovább!’ És nem arról van szó, hogy kizárólag férfiak kommenteltek volna, sok lány írta, hogy nem csalódott, folyamatosan a Párizst hallgatja. Úgy látszik, hogy az AK26-tól vagy Hirótól teljesen elfogadott dolog a szexizmus, vélhetően pusztán azért, mert a Párizst nem támogatta az NKA.

De nem is kell ennyire messzire mennünk. Az u, u, u-ban közreműködő Majka korai számaiban hasonlóan teszi helyre a nőket. Lehet, hogy akkor még Majka nem ült a TV2 műsoraiban, és Belehalok sem volt, de ettől még nem új, hogy a rapper meglehetősen szélsőséges módon tárgyiasítja a női nemet.

Mert mosás, főzés takarítás, ez a dolgod. Úgyhogy: uzsgyi! Gyerünk csináld, ha mondom. Én nem vagyok apám hímsoviniszta, de jobban szeretem, ha egy nő befogja.

– részlet a Tündi bündi című számból.

Jár a támogatás vagy sem?

Még Puzsér Róbert is több posztban beszólt ByeAlexnek, hogy egyrészt értékelhetetlen a zenéje, másrészt, hazugság, hogy a Könnyűzenei kollégium pályázatai nem számítanak közpénznek. Nem ennyire egyszerű, mivel az állam lehet, hogy hozzátesz, de alapvetően az üreshordozó-díjakból befolyó pénzt nem az Artisjus vagy az Eji kapja, hanem egyből az NKA-hoz fut be. A Kulturális Alap pedig pályáztatási rendszer formájában ad arra lehetőséget, hogy a művészekhez visszajusson a jogdíj. Lehet vitatkozni, hogy most kinek mi, és mennyi jár, és több sikeres zenész, köztük Lovasi András, Hajós András és Majka is kifakadt már a rendszerre, hogy tulajdonképpen a piacképes előadók termelik ki a pénzt.

Erre utalt ByeAlex, amikor a saját oldalán egy kommentelő kritikájára válaszolta, hogy

Az NKA nem közpénz. Hanem a MI jogdíjainkból adódik össze. Köszi a figyelmet.”

Azon érdemesebb elgondolkodni, hogy mennyire volt szükség az NKA közleményére. A klip megjelenése után kicsivel több mint egy héttel az NKA ugyanis azt írta, hogy rasszista, vagy obszcén produktumot nem támogatnak, de tiszteletben tartják a művészi szabadságot. A két állítás pedig úgy látszik, ellentmond egymásnak, az NKA felvállalja a döntést meg nem is. Sok panasz érkezett hozzájuk, így megígérték, hogy jövőben pontosítják a pályázati dokumentációt, és talán ahhoz sem ragaszkodnak, hogy az előadók minden esetben használják a logójukat.

Két sikeres zenészről van szó, akik valószínűleg szépen hozzátettek az NKA pénzalapjához, az mégis elhatárolódik tőlük.

A véleményeket olvasva pedig úgy tűnik, sokaknak igenis fáj az a 100 ezer forint. Ez nekik aprópénz, a kisebb zenekaroknak viszont számít.

Olyan középszerű, semmilyen

– mondja az ELTE esztétikai tanszékének adjunktusa, Nemes Z. Márió, akit arról kérdeztünk, hogy miért akadt ki ennyire a tömeg az u, u, u után. Nemes Z. valahol a szexista és az obszcén közé lövi be a számot, de igazán egyik kategóriába se sorolja.

Ezek nem olyan stigmák, amikkel lenullázzuk a műnek az esztétikai értékét.

Az esztéta szerint attól még, hogy ByeAlex a szexről énekel, még nem lesz szexista, csak felelőtlenül játszik a szexizmus elemeivel. Egyszerűen hatásvadász, ami kellő távolságtartással fogja meg az egész témát. Nem mond kritikát a szexizmus felett, és nem is tesz hozzá semmit, megáll annál a pontnál, hogy felborzolja a kedélyeket. Megismertünk évekkel ezelőtt a Kedvesemmel egy srácot, aki jó ideje elhagyta az akkori szövegeit, mégis meglepődünk rajta.

Ez egy hipszteresztétika valójában. A hipszteresztétikában van az, hogy kisajátíthatunk, átvehetünk mindenhonnan bármilyen elemet. De csak formai értelemben, azért mert látványos, vagy érzéki, vagy sajátos. Ez olyan, mint amikor valaki metál pólót hord úgy, hogy soha az életében nem hallgatta azt a zenét, és még akkor sem néz utána, amikor felveszi. Mert nem érdekli, csak az a forma tetszik neki.

Nemes Z. Márió hozzátette, hogy konkrétan üres, provokációmentes izgatás az u, u, u, de vannak ennél sokkal rosszabbak. Ő inkább abban látja a botrány okát, hogy az NKA iránt érzett haragot töltötték ki Majkáékon, a kultúrpolitikának szólnak a kommentek. Amellett, hogy két, a főműsoridőben a tévében ülő előadó vállalja fel, hogy a pop vagy a hiphop nem ma kezdte a szeximust, még az adófizetők pénzébe is került a klip.

Problematikus, hogy az NKA utólag mentegetőzik. A művészi szabadságba minek szólunk bele? Akkor most miről van szó? Cenzúráról? Ez veszélyes.

Az NKA oldalán bárki végignézheti, hogy melyik zenész mennyit kapott, és pontosan mire költheti az elnyert összeget.

Kiemelt kép: MTI/Marjai János