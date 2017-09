Channing Tatum táncolgat, Julianne Moore gonoszkodik a Kingsman 2 új előzetesében

Megérkezett az év egyik legmenőbb mozijának ígérkező akciófilm utolsó hosszabb kedvcsinálója.

Már egy hetet sem kell várni rá és mozikba kerül a Kingsman: Az aranykör (Kingsman: The Golden Circle), amelyhez még most, a premier előtti utolsó napokban is kijött egy látványos és vagány előzetesféle.

Az egyperces videó elsősorban a film címében is szereplő Aranykör nevű titokzatos szervezetet és annak vezetőjét, Poppy-t (Julianne Moore) mutatja be nekünk az utóbbi narrációjával, de persze a főhősök is felbukkannak benne. A legszórakoztatóbbat ugyanakkor Channing Tatum alakítja, aki a filmben általa megformált Tequila művésznevű cowboy titkos ügynökhöz illő stílusban táncolgat a kedvcsináló végén.

A produkcióban az első részből visszatérő Taron Egerton, Mark Strong és Colin Firth mellett az egyaránt Oscar-díjas Jeff Bridges és Halle Berry, illetve Pedro Pascal, Vinnie Jones és Elton John is játszani fog.

A Kingsman 2 egy nappal az amerikai bemutató előtt: szeptember 21-én érkezik a magyar mozikba.