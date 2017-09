15 perccel hosszabb lesz a mozisnál az AZ rendezői változata

A házimozis kiadásának tervezett verzióról a horrort rendezője és producere hintett el infókat egy friss interjúban.

A legtöbb országban, így hazánkban is a múlt héten mutatták be a mozikban Stephen King 1986-os Az (It) című regényének új adaptációját, amely azóta is világszerte tarol és bevételi rekordokat döntöget.

Miközben a horror már hivatalosan is bejelentett folytatását készítik elő, a filmet rendező Andy Muschietti és testvére, a producer Barbara Muschietti utólag még mindig dolgoznak egy kicsit az új kasszasikerükön, ugyanis a Yahoo-nak adott közös interjújukban felfedték, hogy a Warner Bros. kérésére már dolgoznak az AZ rendezői változatán, amely nagyjából 15 perccel lesz hosszabb a mozikban látható 135 perces verziónál.

A házimozis változattal kapcsolatban Andy Muschietti röviden példákkal is szolgált arra a kérdésre, hogy mégis milyen kihagyott jelenetek fognak visszakerülni a filmbe:

Van egy klassz jelenet, ami némiképp Stanley Uris történetszálának a megkoronázása, merthogy Stan ebben olyan beszédet mond a bar-micvóján, amilyenre senki nem számított. Ebben lényegében a felnőtteket hibáztatja, amiért nem tesznek semmit a Derryben történő eltűnések ellen. A legjobb az egészben Stan határozottsága.

– mondta a 43 éves direktor, aki másik példaként az egyik már ismert szcéna bővített változatát említette:

Ebben a változatban a Vesztesek köpőversenye egy teljesen bizarr és a sztori szempontjából lényegtelen szituációba torkollik, ami nagyon vicces. A jelenetben Eddie Kaspbrak csinál valami totál buggyant dolgot.

Az említettek mellett további új jelenetekre is számíthatunk majd abban a 15 percben, azonban Muschietti nem árult el többet a rendezői változatról, amely várhatóan decemberben fog a boltokba kerülni.

Miért félünk a bohócoktól? Az AZ legújabb adaptációját nemcsak a kritika szerette nagyon, hanem rekordbevételt is hozott a stúdió számára, pedig a coulrophobia, azaz a bohócoktól való félelelm sokakat érint szerte a világon. Hogy alakulhat ki ez a látszólag nevetséges, mégis sokak életét megnehezítő állandó paranoia? Ennek jártunk utána a Tudáspercek legújabb részében. Videó.

Forrás: Yahoo, fejléckép: Warner Bros. Pictures