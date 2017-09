Jared Leto még a látásáról is lemondott a Szárnyas fejvadász 2049 forgatásán

Kiderült, hogy a szerepei kedvéért fantasztikus átlényegülésekre képes színész vakon forgatta végig a sci-fi akciófilmet.

Már csak kevesebb, mint egy hónapot kell várni rá és mozikba kerül a Szárnyas fejvadász 2049 (Blader Runner 2049), amelyről nemrég kiderült, hogy az év egyik leghosszabb blockbustere lesz.

A tekintélyes játékidő mellett ugyancsak tekintélyes és impozáns szereplőgárdával közeleg a produkció, amelynek egyik legérdekesebb karaktere a Jared Leto által megformált vak negatív hős: Niander Wallace lesz. Vele kapcsolatban derült most fény egy kisebb szenzációra, miután a The Wall Street Journal exkluzív cikket közölt Letóról, amelyből kiderül, hogy az Oscar-díjas színész szokásához hűen ebbe a szerepébe is annyira beleélte magát, hogy egy spéci kontaktlencsét viselve vakon játszotta a figurát.

A közös munkát megelőzően mind hallottuk a sztorikat Jaredről, hogy mennyire átalakul egy-egy szerep kedvéért az adott karakterré. Viszont arra, ami a forgatáson történt, egyáltalán nem voltam felkészülve. Semmit nem látott. Egy asszisztens támogatta, úgy sétált be nagyon lassan a díszletbe. Olyan hatása volt, mintha maga Jézus lépett volna be egy templomba. Mély csend telepedett a stábra,és valahogy olyan volt, mintha egy kegyelmi állapotnak lennénk részesei. Mindenki megilletődött. Csodálatos és nagyon erős pillanat volt, még könnyek is szöktek a szemeimbe.

– meséli a cikkben a sci-fi akciófilmet rendező Denis Villeneuve.

A 30 évvel az alapfilm után játszódó Szárnyas fejvadász 2049 (előzetes itt) arról fog szólni, hogy a Ryan Gosling által megformált zsaru felfedez egy rettenetes titkot a replikánsok új generációját megtervező és legyártó Niander Wallace-ról, aki aztán mindent megtesz majd azért, hogy eltegye őt láb alól. A menekülés közben tovább nyomozó főhős az évtizedekkel korábban felszívódott Rick Deckardot (Harrison Ford) is meg fogja találni, akivel utóbb szövetségesekké válnak majd az ügy megoldása és a túlélés érdekében.

A két főszereplő és az Oscar-díjas Leto mellett az Arany Glóbusz-nyertes Robin Wright, továbbá Dave Bautista, Ana de Armas, Lennie James, Mackenzie Davis és Barkhad Abdi alkotja a film szereplőgárdáját.

Az 1982-es Szárnyas fejvadászt rendezőként jegyző Ridley Scott produceri bábáskodásával készülő folytatás egy nappal az amerikai bemutató előtt: október 5-én fog a hazai mozikba kerülni.