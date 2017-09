Ne bosszantsd fel a pocakos Matt Damont, mert csúnyán megbánod

Ez a tanulsága a George Clooney rendezte Suburbicon előzetesének, amelyet már magyar felirattal is nézhetünk.

Idén ősszel fog mozikba kerülni a kétszeres Oscar-díjas George Clooney új produkciója, a Suburbicon című misztikus krimivígjáték, amely immár a hatodik rendezése lesz a színésznek. A film forgatókönyvét Ethan Coen és Joel Coen dolgozta ki és érezhető is a szatirikus stílusuk a produkción, melynek a majd azt idehaza hazai forgalmazó Cinetel jóvoltából megjelent a magyar posztere és az első feliratos előzetese.

Ápolt gyep, udvarias szomszédok, csendes, békés kertváros – ez Suburbicon, egy amerikai középosztály számára tökéletes hely az 1950-es években. A Lodge család is boldogan él itt, nem is találhatna ideálisabb várost gyermekneveléshez. Csakhogy a békés felszín alatt kiábrándító valóság lapul. Gardner Lodge (Matt Damon) apaként és férjként is olyan helyzetbe kerül, ahol a jól bevált módszerek már nem alkalmazhatók. Márpedig eltökélt célja, hogy megvédi házát, gyermekét és mindent, amit oly gondosan épített évek óta. Akkor is, ha az emberi romlottság legmélyebb bugyraiba kell is leásnia magát érte…

Damon mellett a Suburbiconban Julianne Moore, Oscar Isaac és Noah Jupe játsszák a fontosabb mellékszerepeket. Clooney roppant ígéretes filmje október 27-én fog debütálni az amerikai mozikban.