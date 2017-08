Jackie Chan átáll a sötét oldalra az új leszámolós filmjében

Legalábbis a The Foreigner új poszterei alapján, melyek egyikén Chan, míg a másikon Perce Brosnan szerepel.

A Stephen Leather által írt és 1992-ben kiadott The Chinaman című regény alapján az Aranyszem és a Casino Royale című Bond-mozikat is jegyző Martin Campbell rendezésében készül a The Foreigner (A külföldi) című akciófilm, amelyhez most két vagány poszter érkezett. Ezeken a főszereplőt játszó Jackie Chan és az egyik mellékszereplőt alakító Pierce Brosnan morcos arcai láthatóak.

A The Foreigner júniusban megjelent és kőkemény első előzetese alapján a film sztorija nem lesz éppen bonyolult, sőt: nagyjából a Liam Neeson nevével fémjelzett Elrabolva-filmekét fogja idézni, annyi különbséggel, hogy ebben nem elrabolják, hanem egy robbantásos merényletben megölik a Chan által megformált főhős, Quan tinédzser lányát. Mindez viszont Londonban fog történni, ahol aztán az apa hiába is fordul majd a hatóságokhoz, azok nem lesznek hajlandóak segíteni neki megtalálni a tetteseket. Persze kezdetben még nem fogják tudni, hogy az ázsiai férfi igazából egy sötét múltú profi, aki a különleges erőknél szolgált és képes akár a végsőkig is elmenni azért, hogy megbosszulja lánya halálát.

A felettébb ígéretes The Foreignert először a kínai mozikban fogják bemutatni, szeptember 30-án.