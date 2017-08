Deadpool 2: elképesztő, hogy néz ki a jelmez alatt Ryan Reynolds

A színész félelmetesen kigyúrta magát az új mutánsmozi forgatására.

Június óta forgatják a kanadai Vancouverben a Deadpool második részét, melynek kapcsán ezidáig már kétszer is érkeztek fotók, legutóbb a sequel egyik új szereplőjéről: a dögös és halálos Dominóról.

Most újabb kép került fel a világhálóra, csakhogy ezúttal nem a munkálatokról és nem is az egyik mellékszereplőről, hanem a nagydumás főhőst alakító Ryan Reynoldsról, aki úgy fest, soha életében nem volt még olyan kirobbanó fizikai állapotban, mint jelenleg. A 40 éves színészt jelmezben és jelmez nélkül is ábrázoló fotót egyébként nem ő, hanem a személyi edzője: Don Saladino osztotta meg az Instagramon.

Don Saladino (@donsaladino) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 3., 04:31 PDT



A Deadpool 2 cselekménye még nem ismert, ám a szereplőgárdája már összeállt és a Reynolds mellett a tavalyi alapfilmből visszatérő Morena Baccarin (Vanessa), T.J. Miller (Menyét), Brianna Hildebrand (Negaszonikus tini Torpedó), Karan Soni (Dopinder) és Stefan Kapicic (Kolosszus hangja), valamint a már említett Dominót játszó Zazie Beetz és a csapathoz Kábel szerepében csatlakozó Josh Brolin alkotja.

A második rész forgatókönyvét ismét az elsőét is jegyző Rhett Reese – Paul Wernick duó dolgozta ki, a filmet pedig a 2014-es John Wick társrendezőjeként befutott David Leitch dirigálja. A korábban bejelentett premierdátum értelmében a produkció 2018. június 1-jén fog megérkezni a mozikba.