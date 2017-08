Arnold Schwarzenegger úgy rázza a fenekét 70 évesen, ahogy te soha

Arnold Schwarzenegger indulna az elnökségért, akár Trump helyett is

Amint arról beszámoltunk, ugye, a múlt hétvégén, július 30-án ünnepelte hetvenedik születésnapját az örök Terminator, az Ovizsaru és minden testépítők atyaúristene, Arnold Schwarzenegger.

A születésnapokat, pláne a kerek születésnapokat illik tisztességesen megülni, így cselekedett Schwarzie is, a buliban pedig egyébként, ha ez bárkinek fontos, Sly mellett Vajna Timi is jelen volt. Itt esett meg az a sokkal fontosabb esemény is, hogy Arnold Sylvester Stallonéval rázta a fenekét egy igen komoly koreográfia szerint, egy hulatáncos instrukciói szerint. Mutatjuk az erről készült videót, lehet menni gyakorolni.