És nemcsak azért, mert van menő filmfesztiválja , hanem mert Karlovy Vary Csehország egyik legnagyobb gyógyfürdőhelye is: évente 85 000 vendég és 2 millió átutazó keresi fel. A várost IV. Károly német-római császárról nevezték el, aki az 1370-es években alapította. Itt folyik bele a meleg vizű Teplá folyó az Eger folyóba és számos híresség is itt kúráltatta egykor különféle nyavalyáit, például: Goethe, Beethoven és Gogol is. Mutatjuk milyen a hely. Videó.