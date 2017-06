A repülő cápák Londont sem kímélik

Naná, hogy jön a Sharknado 5, és már itt is az első előzetes.

Vannak dolgok az életben, amikből sosem elég. Ilyenek például a futószalagon érkező szuperhősök, az okos tévésorozatok, és nagyon úgy fest, hogy ilyenek a repülő cápák is. Erre a tátongó piaci résre érzett rá az olcsó, B-filmekben utazó Asylum stúdió, amikor 2013-ban leforgatta a Sharknadót. Ez pontosan arról szólt, mint amit a cím alapján is sejteni lehet: tornádóból potyogó cápákról, akik riadt városlakókra vadásznak Los Angeles utcáin.

A trashbe oltott katasztrófafilm akkora sikert aratott, hogy idén augusztusban már az ötödik része érkezik majd a SyFy csatornára. A Sharknado 5: The Global Swarmingban már nem pusztán Amerika áll romokban, de Európa, Ázsia és Afrika nagy látványosságai sem ússzák meg a cápatámadást. Hiába vészelte át évezredek háborúit a Kínai nagy fal, most alaposan megkapja a magáét, akárcsak a Big Ben, vagy az egyiptomi szfinx. Nemsokára várhatóan hosszabb trailer is érkezik a filmhez, de ebben a húsz másodpercben igazából minden benne van, ami számít.