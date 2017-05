Tom Hardy főszereplésével készül a Venom-film

Már évek óta rebesgették, mígnem aztán márciusban hivatalosan is bejelentette a Sony Pictures stúdió, hogy önálló filmet forgatnak a Pókember-képregények egyik emblematikus negatív hőséről: Venomról.

Két hónapja még nem lehetett tudni, hogy ki fogja játszani a Pókarc nemeziseként ismertté vált figurát a produkcióban, mire most a Sony a lenti Twitter-poszttal leleplezte, hogy a tavaly Oscarra is jelölt Tom Hardyt sikerült megnyerniük a szerepre.

Tom Hardy is Eddie Brock in #Venom, the upcoming film from Sony’s Marvel Universe releasing October 5, 2018 – production starts this fall. pic.twitter.com/OZQqDEvoum

— Sony Pictures (@SonyPictures) May 19, 2017