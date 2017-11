Trump: Perverz az észak-koreai diktatúra

Az elnök beszédét valamennyi mérvadó televíziós csatorna élőben közvetítette. Donald Trump utalt a korábbi hibákra, amelyeket más kormányzatok követtek el, majd kijelentette, korábban nem védték meg és nem segítették elő az amerikai emberek és dolgozók érdekeit.

– jelentette ki Trump.

A Japánt, Dél-Koreát, Kínát, Vietnamot és a Fülöp-szigeteket érintő, 12 napos ázsiai körútja értékelése mellett Donald Trump kitért korábbi, európai látogatásaira is, és egyes szám harmadik személyben szólva önmagáról megjegyezte: a NATO nagyon örül Donald Trumpnak.

Ha bízunk önmagunkban, erőnkben, nemzeti lobogónkban, történelmünkben, értékrendünkben, akkor más nemzetek is bíznak majd bennünk. Ha tiszteletteljesen bánunk saját állampolgárainkkal, akkor más országok is tiszteletteljesen bánnak velünk, amit nagyon meg is érdemlünk. Utunkon a világ pontosan ezt látta: egy erős, büszke és önmagában bízó Amerikát.