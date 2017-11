Ledózerolná a lengyel kormány Sztálin varsói ajándékát

A 237 méteres felhőkarcoló nagyon szúrja az ultrakonzervatív kormány szemét, de annyi minden van benne, hogy nehéz lesz lerombolni.

A jobboldali lengyel kormány két befolyásos tagja is lerombolná a varsói kultúrpalotát, a lengyel főváros látképét uraló 237 méteres felhőkarcolót, ami 1955-re épült fel Joszif Sztálin szovjet diktátor “ajándékaként”.

Mateusz Morawiecki miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter kijelentette szerdán, hogy a kommunista uralom maradványaként tekint a gigantikus épületkomplexumra, és azt szeretné, ha az eltűnne Varsó központjából. Piotr Glinski kulturális miniszter már előző nap úgy nyilatkozott, hogy pártolná a 42 emeletes felhőkarcoló eltüntetését.

A befolyásos kormánytagok véleménye egybevág a kormányzó Jog és Igazságosság párt törekvésével, hogy a kommunista rendszer minden maradványát felszámolja a közéletből.

A “szocreál” felhőkarcoló nagymértékben hasonlít a moszkvai Lomonoszov Egyetem épületére és a sztálini időszak több más, megalomániát tükröző szovjet középületére. Itt tartották a lengyel kommunista párt kongresszusait. Az épületet olyan kommunista vezetők is látogatták, mint Nyikita Hruscsov, Ho Si Minh és Kim Ir Szen. A kultúrpalota 3000 férőhelyes nagytermében koncerteket is tartottak, fellépett itt Marlene Dietrich, Charles Aznavour és a Rolling Stones is.

A multifunkcionális épületben jelenleg egyetemi tanszékek, színháztermek, mozik, éttermek, kiállítótermek működnek, van benne uszoda, és itt van számos intézmény székhelye.

A kultúrpalota a sztálini totalitarizmus szimbólumaként vegyes érzelmeket ébreszt a lengyelekben, akik közül némelyek már a rendszerváltás után szerették volna a lerombolását. Az eltávolítására vonatkozó követelések azonban idővel elcsendesedtek, a varsóiak megszokták az épületet, az a lengyel főváros puszta emblémájává vált, sőt 2007-ben védetté nyilvánították.

A miniszterelnök-helyettesek nem mondták, hogy konkrétan is kezdeményeznék “Sztálin ajándékának” eltüntetését, de örömüket fejezték ki, hogy téma lett a lerombolás lehetősége. Morawiecki azt mondta, hogy nem prioritás számára a lebontás, de “valami szebbet, valami fontosabbat” szeretne látni a helyén.

Szakértők figyelmeztettek, hogy a lebontatás hosszú, akadályokkal teli folyamat lenne. Technikailag is nagyon nehéz és ezért költséges is lenne a város központjába szervesen beágyazódó összetett komplexum eltávolítása.

