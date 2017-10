McCain alaposan beolvasott Trumpnak

A trumpizmust abszolút rühelli a szenátor, aki nem kímélte az elnököt beszédében. A két figura teljes ellentéte egymásnak.

Hiába nagybeteg John McCain amerikai szenátor, az USA külpolitikájának egyik nagy formálója, még mindig aktív, és ha kell, beszól bárkinek. Legendásan rossz McCain és Donald Trump elnök viszonya, ezt fokozta most a szenátor a CNN szerint.

McCain egy philadelphiai, veteránoknak rendezett gyűlésen hétfőn közölte, Trumpot név szerint nem említve, hogy az ő rendszere azon alapul, hogy féli az évtizedek munkája alatt megszervezett világrendet, elhagyja a propagált ideálokat, visszautasítja a nemzetközi vezető szerep kötelességeit és a “világ utolsó legjobb reménysége” címkét. Mindezt cserébe azért a “félis sült, hamis nacionalizmusért”, amit a bűnbakokat kereső, a problémamegoldást utáló emberek találtak ki. Ez pedig hazafiatlan.

A CNN szerint mindez azért is kemény kijelentés, mert Trump és McCain egy pártot képviselnek. Azt is furcsa látni, Trump mennyire szakított mindazzal, amit minden amerikai elnök képviselt a második világháború óta. McCain épp életveszélyes agydaganata miatt tett fel talán mindent egy lapra, amikor ezt a fontos beszédet elmondta.

McCain maga is éles ellentétben áll Trumppal, aki az üzleti vállalkozásaival és valóságshow-ival kevésbé szolgálta eddig az Egyesült Államokat, volt haditengerész, hadifogoly, három évtizeden át töltött be közhivatalt, kétszer elnökjelölt is volt. Mindeközben Trump Amerikának a világban betöltött szerepét lecsökkentette, kivonult a párizsi klímaegyezményből és az iráni atomalkut is felmondja. A trumpizmus tehát a CNN szerint se nem konzervativizmus, se nem republikanizmus.

(Kiemelt kép: AFP/Bastiaan Slabbers/NurPhoto)