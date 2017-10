Bevörösödött a Nap Anglia felett

Szokatlan égi jelenség tartja lázban egész Angliát, a Nap színe ugyanis vörösre váltott.

Simon King, a BBC meteorológusa szerint a jelenség a trópusi levegővel és szaharai homokkal érkező Ophelia hurrikánnak, valamint a Spanyolországban és Portugáliában pusztító erdőtüzeknek köszönhető.

Mint fogalmazott, az erdőtüzek és a vihar által felkavar por magasra száll a légkörben, a levegőben szétszóródott részecskék pedig vörös fényhatást keltenek.

Az Ophelia trópusi vihar hétfőn tört be Írországba, és már halálos áldozata is van.

Same here in Derby pic.twitter.com/YgxVRjwwIm

Here it is visible in the West Midlands. pic.twitter.com/ZwQ23uu9km

— clifford (@cliffordh) October 16, 2017