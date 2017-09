Kim Dzsong Un beintett a világnak

Szerinte Észak-Korea csak meg akarja teremteni a valós katonai egyensúlyt.

Kim Dzsong Un – a KCNA állami hírügynökség jelentése szerint – azt mondta, Észak-Korea az újabb rakétateszttel csak meg akarta fékezni az amerikaiak harci kedvét. Az észak-koreai vezető végső céljuknak nevezte, hogy

megteremtsük a valós erőegyensúlyt az Egyesült Államokkal szemben, s annak vezetőit elriasszuk attól, hogy katonai megoldásról beszéljenek.

Kim Dzsong Un jelezte azt is, hogy országa a szankciók ellenére is tökéletesíteni akarja nukleáris erejét. Tudósainak, mérnökeinek a jövőben is dolgozniuk kell az észak-koreai rakétatechnika további korszerűsítésén.

Az ország sikereket ért el rakétapotenciálja fejlesztése terén, annak ellenére, hogy évtizedek óta büntető intézkedések vannak érvényben vele szemben – mondta, hangsúlyozva, hogy Phenjan meg akarja mutatni a

nagyhatalmi sovinisztáknak, miként képes tovább haladni útján a korlátozó intézkedések ellenére is.

Sikeresnek nevezte az újabb rakétatesztet, megállapítva, hogy a Hvaszong-12-es típusú közepes hatótávolságú rakéta a tervezettnek megfelelő röppályán haladt, átrepült Japán második legnagyobb szigete, Hokkaido felett, majd pontosan a kijelölt helyen csapódott a Csendes-óceánba.

Újra elítélték Észak-Koreát Az ENSZ Biztonsági Tanácsa botrányosnak minősítette az újabb rakétakísérletet.

Dél-Korea lefejezné Kim Dzsongunt Song Young-moo dél-koreai védelmi miniszter bejelentette, hogy különleges elit alakulat kiképzését rendelték el a nukleáris hadviselést folytató szomszédjuk gazember vezetőjének megfélemlítésére.

Kínai nagykövet: Washington ne fenyegessen

Az Egyesült Államoknak tartózkodnia kellene Észak-Korea fenyegetésétől – közölte Kína washingtoni nagykövete. Cuj Tien-kaj egy diplomáciai rendezvényen beszélt.

Őszintén megmondom, az Egyesült Államoknak szerintem a mostaninál sokkal többet kellene tennie annak érdekében, hogy e kérdésben hatékony nemzetközi együttműködés jöjjön létre.

Washingtonnak többet kellene tennie azért, hogy meg lehessen találni a párbeszéd felújításához vezető utakat – tette hozzá a diplomata. Kína mindenesetre a Phenjan elleni szankciókat illetően “sem többet, sem kevesebbet” nem fog tenni annál, mint amit az ENSZ BT határozatai előírnak – közölte Cuj Tien-kaj.

Korábban amerikai részről éppen Pekinget ösztönözték arra, hogy tegyen többet a válság megoldásáért. Rex Tillerson amerikai külügyminiszter úgy vélte, Kínának érvényesítenie kellene a nyersolaj-szállítási embargót Észak-Koreával szemben, mert az “nagyon erőteljes eszköz” lenne az észak-koreai magatartás megváltoztatására.