Végiggitározgatta 7 órás agyműtétjét egy férfi – Videó

Abhishek Prasad egész életének egyik legfontosabb szereplője kedvenc gitárja, és az lett élete egyik legnagyobb kihívása, egy hét órán tartó agyműtét közben is.

A 37 éves indiai férfi korábban azért hagyta ott az állását, hogy fiatalkori álmát megvalósítva profi zenésszé váljon. Minden nap órákon át gyakorolt hangszerén, de az ujjai egy idő után görcsölni kezdtek, a kezei használhatatlanná váltak. Azt hitte, hogy csak a túlzott megerőltetést nem bírja, ezért kihagyott pár hetet, de a fájdalmai megmaradtak, ezért orvoshoz fordult.

