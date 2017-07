Cuki üzenetet hagytak a rendőrök a marihuána-termesztőknek

A Temze-völgyi rendőrség munkatársai kaptak egy fülest arról, hogy Oxford közelében egy erdős részen kannabisz-ültetvényre bukkanhatnak.

A zsaruk felkerekedtek, és meg is találták a fűlelőhelyet. Mivel azonban senkit nem találtak ott,

kézzel írt üzenetet hagytak a termesztőknek.

Az ültetvényt learatták, megsemmisítették, de a tulajdonosoknak kitűztek egy cetlit az alábbi felirattal:

A hatóság hivatalos Twitter-oldalán is megjelent az említett kedves üzenet, sírva röhögős smiley-val:

On Friday, our officers dug up a cannabis plantation in Oxford, following a tip off.

The officers even left a little message too! 😇😂 pic.twitter.com/4dUXAjCjET

— Thames Valley Police (@ThamesVP) July 9, 2017