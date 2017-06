Hatalmas tapsot kaptak a londoni tűzoltók

A brit rendőrség szombaton közölte, hogy jelenleg 58-ra teszi azoknak az embereknek a számát, akik valószínűleg odavesztek a londoni Grenfell Towerben pusztító szerdai tűzvészben.

Sajnálatosan ez ideig 58 emberről van tudomásunk, akik a tűzvész éjszakáján a Grenfell Towerben tartózkodtak és eltűntek, és sajnos ezért azt kell feltételeznem róluk, hogy nem élnek

– közölte Stuart Cundy, a Scotland Yard parancsnoka, aki hozzátette, hogy tartanak attól, hogy az áldozatok száma még emelkedni fog.

A tűzoltók múlt hét szerda óta éjjel-nappal dolgoztak, vasárnap délután eljöttek a toronyháztól, a helybéliek pedig hatalmas ovációval fogadták őket.

Íme a videó:

Watch: Incredible moment @LondonFire Brigade fightfighters leaving #GrenfellTower brought to tears as they are clapped out by community.@LBC pic.twitter.com/ynEXUtCOpF — Vincent McAviney (@Vinny_LBC) 2017. június 18.

Az esemény idején egy fagylaltos kocsi ingyen jégkrémet osztogatott a jelenlévőknek.

And free ice creams being given out at the end of Latymer Community Church service for #grenfelltower, 100s gathered under the westway road pic.twitter.com/EKxord9qZ6 — Vincent McAviney (@Vinny_LBC) June 18, 2017

A tűzoltóautók egymás után érkeztek a helyszínre, mindegyiket hatalmas üdvrivalgás fogadta.

(Independent)