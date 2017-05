1813 óta először telepedett le farkasfalka Dániában

2012 óta több alkalommal is megfigyeltek hím farkasokat a vadonban Dániában, de 200 év után most fordult elő először, hogy egy fiatal nőstény is csatlakozott hozzájuk és falkát alkottak.

A nőstény az ürülékéből vett DNS-mintája alapján Németországból, Berlintől 25 kilométerre délre élt korábban, innen vándorolt el és több mint 500 kilométert tett meg az útján. A farkasok híresek állóképességükről, 24 óra alatt akár 50 kilométert is maguk mögött hagynak és akár 1000 kilométeres túrát is teljesíteni tudnak.

Tavaly ősszel két farkast párosodni láttak, ami azt jelenti, hogy idén tavasszal kölykeik is születhetnek.

Ez újabb bizonyíték arra, hogy a farkasok évszázados üldöztetésük után visszatérnek a benépesített tájakra. Korábban Franciaországban, Hollandiában, Luxemburgban és Németországban is találtak farkasfalkákat. A németeknél 1998-ban az állatok helyreállították saját állományukat, számuk pedig évi 25-30 százalékkal növekszik.

Dániában az utolsó farkast 1813-ban ölték meg.

(The Guardian, kiemelt kép: Wikimedia Commons)