Kerge kutatások: May drámai hibája vagy May zseniális húzása

Bill Gates megmosta Theresa May fejét is

Megőrültek a közvélemény-kutatók Nagy-Britanniában: első olvasatban ez a legracionálisabb magyarázat arra, amit az aktuális mérések mutatnak. Merthogy a számok tökéletesen ellentmondanak egymásnak.

A Survation nevű cég Mail on Sunday-ben közzétett elemzése szerint a konzervatívok drámai fordulaton vannak túl: Theresa May kormánypártja 11 százalékot bukott négy nap alatt, 40 százalékon áll, míg a Munkáspárt már 29 százalékon. Ezzel szemben a ComRes kutatói, akik a Sunday Mirror megbízásából mértek, azt mutatták ki: a Konzervatív Párt támogatottsága az új választások bejelentése óta 4 százalékponttal emelkedett, és elérte az 50 százalékos lélektani szintet.

Hogy melyik változat van közelebb az igazsághoz, már csak azért sem mindegy, mert június 8-án előre hozott választásokat rendeznek Nagy-Britanniában.

A két eredmény ráadásul remekül magyarázható, azaz mindkét verzióhoz hihető magyarázatok kínálhatók.

A konzervatívok zuhanását magyarázhatja, hogy May kijelentette, nem biztos, hogy garantálja a nyugdíjemelést, valamint azt, hogy nem emelnek adókat. Korábban David Cameron azt ígérte a választóknak: 2020-ig nem kell ilyen intézkedések miatt aggódniuk.

May mást mondott, igaz, pártbéli források máris arról szivárogtattak információkat a sajtónak, hogy nem végleges a döntés, azaz lehet, hogy May meghátrál. Nyilván attól sem függetlenül, hogy az ellenzék azonnal támadásba lendült. A Corbyn vezette baloldal a nyugdíjasoknak üzente, hogy hatalomra kerülve megvédené juttatásaikat. A Liberális Demokraták pedig azt jelezték, adóemelések következnek, és egyúttal rámutattak: nem lehetséges egyszerre kemény Brexitet vezényelni és erős gazdaságot építeni.

További érdekesség, hogy May a választások kiírását részben éppen azzal indokolta, hogy nagyobb – és persze új – felhatalmazásra van szüksége a Brexit levezényléséhez, így abban bízik, a konzervatívok növelik többségüket a törvényhozásban.

Ha viszont jók a Survation számai, akkor azt jelezhetik előre: May és csapata katasztrofális politikai hibát követett el, hiszen népszerűségének csökkenése után vágna neki a választásnak.

És akkor elmélyülhetnénk abban, hogy ez miféle forgatókönyveket vetíthet előre, ám előtte érdemes szemünket a többi kutatásra vetni. Hiszen például az idézett ComRes-vizsgálat a konzervatívok hatalmas fölényét jelzi, sőt azt is, hogy May növelte támogatottságát, mióta bejelentette az előre hozott választást. Mi több, a megkérdezettek szerint a kormányfő messze alkalmasabb az ország vezetésére, mint kihívója, Jeremy Corbyn: a válaszadók 62 százaléka mondta azt, hogy May a legalkalmasabb jelölt a miniszterelnöki posztra, Jeremy Corbynról csak 25 százalék vélekedett így. Mi több, a Munkáspárt szavazóinak 45 százaléka is azon a véleményen van, hogy a Labour nem tud választást nyerni Corbyn vezetésével.

Hogy melyik verzió áll közelebb a valósághoz? Ennek eldöntéséhez is a közvélemény-kutatókhoz fordulunk… A Brexit előtt is nagyokat tévedő kutatók eredményeit átlagoló Mirror szerint a konzervatívok 44-25-re vezetnek a baloldal előtt.

A kérdés az, ki hisz még itt a számoknak.