Lelőttek egy rendőrt Párizsban

Lövöldözés volt csütörtök este Párizsban, a Champs-Elysées-n. Az eset a Franklin D. Roosevelt metróállomásnál történt.

A rendőrség a francia RTL-nek megerősítette, a támadót “semlegesítették”, egy rendőr meghalt. A 20minutes információi szerint őt hátba lőtték. Egy másik rendőr a fején sebesült meg, állapota súlyos.

A francia belügyminisztérium szóvivője arról beszélt, 21 óra előtt egy jármű megállt egy rendőrautó mellett, majd valaki kiszállt és automata, háborús fegyverrel tüzet nyitott és egy rendőrrel végzett. Menekülés közben további két egyenruhásra rálőtt, ők megsebesültek, majd kiérkező kollégáik semlegesítették.

Hozzátette, az egész negyedet átkutatták, hogy megbizonyosodjanak róla, egyedül cselekedett és nem volt segítsége. Álláspontja szerint a rendőrség volt a támadás célpontja.

A 20minutes ezzel szemben rendőrségi forrásokból úgy értesült, nem zárják ki, hogy félresikerült fegyveres rablás történt.

Úgy tudni, az elkövetőt körözték, a titkosszolgálat ismerte. Autójában nem találtak robbanóeszközt. Házkutatást tartanak nála.

Rengeteg szirénázó rendőr érkezett a helyszínre, a levegőben helikopter köröz. Később katonákat is kivezényeltek, hogy biztosítsák a területet. Több metróállomást lezártak.

A Champs-Elysées-n található boltokból és éttermekből nem engedik ki az embereket.

Coming back from a run, Champs Elysées is a mess.. #paris pic.twitter.com/CTwRuqDCAQ

BREAKING: Paris shooting – Police officer killed and another injured at the Champs Elysees: https://t.co/UBWnKQ5tEI pic.twitter.com/MzejZBtbcs

— Daily Express (@Daily_Express) April 20, 2017