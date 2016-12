Trump: Mindig tudtam, hogy Putyin nagyon okos

Amerika következő elnöke, Donald Trump is megszólalt az orosz diplomaták kitiltásának ügyében. Vajon kinek az oldalára állt?

Washington csütörtökön szankciókat vezetett be orosz személyekkel és intézményekkel szemben az állítólagos orosz hackertámadások miatt. Washington 35 orosz diplomatát utasított ki csütörtökön az Egyesült Államokból, de családtagjaikkal együtt összesen 96 embernek, köztük iskolás korú gyerekeknek kell mihamarabb távozniuk az országból.

Trump “remek lépésnek” nevezte az orosz államfő válaszát, miután Putyin ellenben közölte: nem akar kitiltani amerikai diplomatákat és nem fog a „felelőtlen diplomácia szintjére süllyedni”.

Trump azt írta Twitteren: mindig tudtam, hogy Putyin nagyon okos ember.

Great move on delay (by V. Putin) – I always knew he was very smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016