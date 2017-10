Katalónia még nem szakad el Spanyolországtól

A katalán miniszterelnök beszédet mondott a helyi parlament előtt, amiben bejelentést tett. Felfüggesztik a függetlenség felé való vágtatást, hogy párbeszédet kezdjenek a madridi kormánnyal.

Carles Puigdemont katalán kormányfő kedd este a tartományi parlamentben bejelentette:

az eddig autonóm Katalónia egyelőre tartomány marad, párbeszédet akarnak Madriddal, bár elnyerték a jogot a függetlenedésre.

Puigdemont amúgy már 6-kor megtartotta volna beszédét Barcelonában, de homályos okokból egy órát csúsztatták azt. Először a házelnök szólalt fel, aki az erőszakkal levert népszavazást kárhoztatta, majd átadta a szót Puigdemontnak. Ő különleges és történelmi pillanatnak nevezte ezt a napot. Arról is beszélt, le akarták járatni őket, és nem szeretnék eszkalálni a helyzetet, nem akar fenyegetni sem. Nagyon sok tanácsot kapott az utóbbi napokban, amiket megköszönt. Persze ő nem személyes döntést hozott, hanem az október 1-i népszavazást veszi tekintetbe.

Innentől ő is kitért arra, hogy a rendőrök “ártatlan polgárokat vertek” aznap. Később arra is rátért, hogy cégek teszik át székhelyüket Katalóniából Spanyolország más részeire, ami valóban nem lesz jó a gazdaságnak. Biztosította az érintett embereket, hogy a katalán kormány nem hagyja magukra őket. Kitért arra is, hogy Katalónia Francisco Franco tábornok halála után rengeteget tett a spanyol demokrácia stabilitásáért. A spanyolok pedig megpróbálták megakadályozni a függetlenséget, pánikot keltettek a rendőrséggel, őrizetbe vettek vezetőket, de minek.

Spanyolországban pedig mindenki Katalónia ellen van, még az Alkotmánybíróság is. De Katalónia jövőjéről csak a katalánok dönthetnek. A katalán kormány évek óta tárgyalni akar Madriddal, küzdelmük heroikus történelmét taglalta ezen a ponton, megemlítve jelen lévő elődjét, Artur Mast is.

Spanyolra váltva arról beszélt a kormányfő, hogy ők nem bűnözők, nem őrültek, párbeszédet akarnak Madriddal. A gond, hogy évek óta nem működik az együttműködés a központi kormányzattal. Erőszakot mindenesetre nem akarnak, ezt sokadszorra fejtette ki. A médiát és a kormányt is arra kérte, közvetítéssel tárgyaljanak, ne legyen nyomás senkin. Az európai közösséget is segítségül hívta. Végül azt mondta, a katalán nép óhaját szeretné követni egy független állam felé, de most inkább felfüggeszti a függetlenség deklarálásának hatásait.

Ma a felelősség gesztusát tesszük a párbeszéd érdekében.

Az ellenzéket leszámítva tapsvihar jött, majd a katalán parlament frakcióvezetői véleményezték Puigdemont beszédét. Az El País forrásai szerint amúgy a madridi kormány a függetlenség kikiáltásának vette a beszédet, holott nem volt az, ezért azon tanakodnak, hogy az alkotmány 155-ös cikkelyét alkalmazzák majd. Ez lehetővé tenné, hogy egy autonóm tartomány irányítását átvegye a spanyol kormány. Érdekesség, hogy a világ sajtója eléggé össze-vissza értelmezte Puigdemont csapongó beszédét: akad, ahol a függetlenség kikiáltásáról írnak, máshol épp az ellenkezőjéről.

Előzmények

Bő egy hete súlyos összecsapások törtek ki Barcelonában, mert a Madridból érkezett rendfenntartók megpróbálták megakadályozni a népszavazást az elszakadásról. Emiatt sok szabálytalansággal zajlott le a voksolás, ahol 50 százalék alatt maradt a részvétel. A helyzetet bonyolítja, hogy egy vaskos, a lakosság több mint 40 százalékát kitevő, de csendes réteg az elszakadás ellen van.

Katalónia: 761 sérült, videón a brutális rendőri fellépés A katalánok szerint a rendőrség túlzott erőszakkal lép fel, a spanyol kormányfőhelyettes azt mondta, mielőbb véget kell vetni ennek a bohózatnak.

