Még ez is kapóra jön Orbánnak

Németországban a Die Welt című konzervatív napilap a civil törvénnyel kapcsolatban, míg Szlovákiában a liberális Sme a migránskvóták nem teljesítése miatt három tagállam ellen indított uniós kötelezettségszegési eljárással összefüggésben foglalkozott Magyarországgal.

A Die Welt hírportáljának A civiltársadalom összetűz Orbán Viktorral című írásában a szerző, Boris Kálnoky kiemelte, hogy több szervezet nem veszi figyelembe az új törvényt, ami “kapóra jön Orbánnak”.

Kifejtette: a törvény tartalmilag nem eredményez jelentős változást, de a külföldi támogatás feltüntetése lehetőséget ad a kormányzati kommunikációnak, hogy az érintetteket “pellengérre állítsa külföldi érdekek kiszolgálójaként”. Különösen a Soros György által támogatott szervezeteket – tette hozzá a szerző.

Füllentésen kapták az amerikaiak a magyar kormányt A civil törvény elfogadását mélységesen elítélte a budapesti amerikai nagykövetség, ami megcáfolta a magyar kormány egyik indokát is.

Az ellenzék a törvény ellen szavazott, így Sorossal azonos nézeteket valló pártokként, és “mindenekelőtt migránsbarátként” lehet beállítani őket.

Egyes szervezetek bírósághoz fordultak, és az ítéletig nem kívánják betartani a törvényt. Ennek “következményei beláthatóak”: az adóhatóság feljelentést tesz, ami “felháborodott nemzetközi tudósításokhoz és Brüsszelből érkező nagy nyomáshoz vezet”.

Mindez “eszményi muníció” Orbán számára a kampányhoz, hiszen “a nemzeti érdekek védelmezőjeként tudja magát megmutatni”

– írta Boris Kálnoky.

A pozsonyi Sme állította kommentárjában azt írta, az Európai Bizottság döntése – miszerint kötelezettségszegési eljárást indít Lengyelországgal, Magyarországgal és Csehországgal szemben, amiért nem voltak hajlandóak részt venni a migránsok letelepítésében – alapjaiban jó és helyes, az uniós alapok korlátozására vonatkozó javaslat azonban kevésbé szerencsés.

Kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen Ahogyan az várható volt, kötelezettségszegési eljárást indít az Európai Bizottság Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, amiért nem hajtják végre a kötelező uniós menekültkvóták felállításáról szóló korábbi döntést - jelentette be kedden a brüsszeli testület.

A lap kommentátora, Tom Nicholson, “Brüsszel végre azt mondta a xenofób országoknak, hogy elég” című cikkében úgy vélekedett: az uniós alapok megszorítására már hamarabb is sor kerülhetett volna, méghozzá olyan, “a xenofóbiánál relevánsabb okok miatt”, mint a korrupció.

Nicholson szerint az uniós forrásokra vonatkozó javaslat a liberális erők közelmúltbéli választási sikereiben gyökerezik. Nem lehet nem észrevenni, hogy “az EB önbizalma megerősödött a populista jobboldal szerencsétlenkedési sorozata” láttán, s megállapítható, hogy az EB keménykezűsége az éledező Brüsszelre alapoz.

A liberális lap cikkírója szerint azonban ez nem jelenti azt, hogy “a lázadók megbüntetése helytelen lenne”, mert “nem az unió külpolitikájáról van szó, amiről egyeztetni kellene”, hanem a többi tagállamnak történő segítségnyújtásról. Ebben a kérdésben pedig a három megbüntetett ország – és Szlovákia is – goromba és önző módon viselkedett, és a biztonságra hivatkozva megpróbálta elfedni a migránsok be nem fogadásának igazi okát, ami a “kulturális és vallási sovinizmus” – vélekedett Nicholson, aki szerint erre most Brüsszel azt az üzenetet küldte, hogy

a saját kényelmetek kevésbé fontos, mint százezrek biztonsága és élete.

