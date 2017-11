Jól megy a ZÁÉV-nek, Pécsen építkeznek

A Pécsi Tudományegyetem orvosi kara kap majd új épületet, tán a régit is felújítják, csak nem tudni, miből. A költségeket a Modern Városok Program állja.

Mindössze két cég indult azon a tenderen, amit a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának a bővítésére írtak ki. A West Hungária Bau Kft. ajánlata túl magas volt, így a ZÁÉV Építőipari Zrt. nyerz nettó 10,5 milliárd forintos ajánlattal – írja a Zoom. Még egy opciós tétel is hozzájött ehhez: nettó 2,8 milliárdért az elméleti tömböt is felújítanák, ha nem lesz többletköltség az új épület felhúzása miatt.

Az új pécsi orvosi tömb a tervek szerint 30 hónap alatt készül majd el.

A forrás a Modern Városok Program, amiből 25 milliárd megy pécsi egyetemi fejlesztésekre. A cél ugyanis az, hogy 5000 külföldi hallgató tanuljon a baranyai városban. A 25 milliárdból a fenti új orvosi épület a legnagyobb tétel, ide jár ugyanis a legtöbb külföldi hallgató, az infrastruktúra pedig elavult.

Másodszorra zárult sikerrel a közbeszerzés, az első körben túl drága ajánlatok futottak be (14-16 milliárdosok). Ennek oka az volt, hogy a 2015-ös kormányzati bejelentés óta sokat drágultak az építkezések. Mindenesetre a fent említett plusz 2,8 milliárd forintra nem tudni, honnan lesz fedezet, legfeljebb átszabják a Modern Városok Programot.

Még egy egyetemi projekt készülődik Pécsen: Jenei Zoltán kancellár szerint szintén a megyei jogú városok számára indított programból van 2 milliárd forint arra, hogy új fogászati klinikát építsenek egy telken. A teleknek fura története van, egy áttéteken keresztül a Magyar Építőhöz köthető telek ez, amit az építési szabályzat módosításával megdrágított az önkormányzat, majd 800 millió forintért megvette az egyetemnek az állam.

A ZÁÉV-ről is ír a lap. Ők építik Pécsen a Nemzeti Kosárlabda Akadémiát is nettó 2,1 milliárdért, sportcsarnokkal, kollégiummal. Két éve hasít a ZÁÉV, aminek pont ekkor lett a többségi tulajdonosa a Pannon Speed Pro Bizalmi Vagyonkezelő Zrt., aminek Peresztegi Imre a tulaja. Két hónapig a Pannon Speed bizalmi vagyonkezelő volt (azóta nem az), egyesek Mészáros Lőrincet sejtik a háttérben.

A ZÁÉV 2014-ben 13 milliárd forint árbevételt, 287 millió adózás előtti eredményt produkált, majd 2015-ben 14,9 milliárdra 555 millió jött. Tavaly pedig 15,4 milliárd volt az árbevétel és 1,275 milliárd az adózás előtti eredmény. Idén a ZÁÉV építi a Nemzeti Táncszínház új épületét a Millenárison, felújítja Gül baba türbéjét, építkezik a kecskeméti egyetemi campuson és a legnagyobb projektje a 200 milliárdos új Puskás-stadion.

(Kiemelt kép: a ZÁÉV egyik korábbi építkezése, az új MTK-stadion. MTVA/Bizományosi: Róka László)