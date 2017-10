Nyugdíj-kiegészítés: sokakat elzárnak tőle a minimumális fizetendővel

Az időskori nyugdíj-kiegészítéshez jó lehetőség lehet az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás. Nem mindenki választhatja azonban ezt a takarékoskodási formát, az évek során ugyanis folyamatosan emelkedett a minimálisan elvárt havi tagdíj összege. Ez a folyamat pedig érzékelhetően nem áll meg – írta az Azénpénzem.hu.

Példákat is hoznak: havi kétezer forinttal mostanra már csak egyetlen apró önkéntes pénztárnál lehet tag valaki. Év közben még akadt olyan kassza is, amely kevesebbel is beérte, de a Gyöngyház mostanra már megemelte a minimális tagdíjat 1,5 ezer forintról 3 ezer forintra. Idén már az év elején is folytatódott az elvárt befizetések növekedése, ami sokakat kizárhat az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások közül.

A Honvéd Önkéntes Nyugdíjpénztárban az egységes tagdíj évente a tárgyév első napján érvényes minimálbér 60 százaléka. A minimálbér jelentős emelése miatt a havonta elvárt tagdíjfizetés a Honvéd tagjainak a tavalyi 5550 forinttal szemben 2017-ben már 6374 forint lett, ez az összeg pedig a következő évben tovább emelkedik. A Generali is az idén emelte az egységes tagdíj összegét háromezerről négyezer forintra.

A minimálisan elvárt tagdíjak megugrása évekkel ezelőtt kezdődött (ezt megelőzően még ezer forinttal is lehetett tag valaki). És az is tény persze, amit a szakemberek sokszor hangsúlyoznak, hogy az aktív kor után érzékelhető megtakarításhoz biztosan nem elég havi néhány ezer forintot félre tenni. De az is igaz viszont, hogy a kevés is több mint a semmi. Azoknak sem kell korábbi pénzükért aggódniuk, akik a tagdíjemelés miatt kipottyannak ebből a rendszerből. Megtakarításuk nem vész el, bár némiképp folyamatosan csökken. Az előírások szerint ugyanis a nem fizetők hozamából az előírt havi befizetés működési és likviditási alapra jutó havi hányada levonható. Ez egyébként némiképp indokolhatja a minimálisan elvárt havi tagdíj összegének emelését is – jegyzik meg.

Kiemelt kép: MTI, Balázs Attila