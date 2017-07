Így üzletelt monori ingatlanokkal az önkormányzati államtitkár köre

Lakás- és telekeladás, épületfelújítás – több, összességében százmilliós nagyságrendű ügyletben vett részt Monoron az az üzleti kör, amely a város egykori polgármesteréhez köthető. A hálózatnak offshore szála is van.

Szűk egy évtized alatt, fokozatosan újult meg Monor belvárosa, ami alapvetően örömteli hír lehetne. Ám ahogyan ahhoz Magyarországon hozzászokhattunk, különös összefonódások lelhetők fel a munkálatok mögött. Az egyik főszereplő Pogácsás Tibor, aki jelenleg a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, de 1998 és 2014 között, vagyis a cikkünkben részletezett ügyletek idején Monor polgármestere volt – a 24.hu birtokába jutott szerződéseken több esetben a város képviselőjeként járt el. (A politikus 1998-tól 2006-ig, majd 2010-től ismét a Fidesz parlamenti képviselője is volt.)

A lényeg röviden:

a Pogácsás Tiborhoz köthető üzleti körök 2007 és 2014 között számos szerződést kötöttek a monori önkormányzattal, beleértve ingatlanvásárlásokat és épületfelújítási munkálatokat is.

10 millióért öt lakást

Tíz évvel ezelőtt, 2007. április 13-án 86 millió forint plusz áfa értékű adásvételi szerződést kötött a monori önkormányzat és a GHW Ingatlanforgalmazó Kft. tizenhárom ingatlan eladásáról. A szóban forgó ingatlanok frekventált helyen, a járásbíróság és a városháza szomszédságában, a Petőfi Sándor utcában és a Kossuth Lajos utcában helyezkedtek el. A legdrágább egy 912 négyzetméteres „egyéb helyiség” volt, 50,8 millió forinttal, míg a legolcsóbb, egy 37 négyzetméteres garázs 600 ezer forintért kelt el, de egy 72 négyzetméteres lakást is találunk a szerződésben 3,8 millió forintért.

Négy hónappal később az önkormányzat és a GHW újabb adásvételi szerződést kötött, ezúttal nettó 10 millió forint értékben, öt Petőfi Sándor utcai lakásra, köztük egy 89 négyzetméteres, 2 szobás ingatlanra, 3,2 millió forintért. Vagyis kevesebb mint fél év leforgása alatt

a GHW tizennyolc ingatlant vásárolt meg az önkormányzattól 96 millió forintért.

Az RTL Klub korábbi riportja szerint a vásárlás egyik feltétele az volt, hogy az új tulajdonos lebontja a régi, romos épületeket és helyettük újakat épít, vagy felújítja őket.

magyarázat: V.A. = végelszámolás alatt, F.A. – felszámolás alatt

Az Újlengyelben bejegyzett GHW tulajdonosai az újhartyáni Silence Kft. és egy liechtensteini magánalapítvány, a Haman Stiftung. Ez utóbbi képviselője Hölle János volt, valamint ő járt el egy másik liechtensteini alapítvány, az MPN Stiftung nevében is, amelytől a Monori Városépítő és Ingatlanfejlesztő Kft. (MVI) 2,1 millió eurós hitelt kapott 2008. december 23-án. (A 2,1 millió eurós kölcsönről az Átlátszó egy korábbi cikkében számolt be részletesen.)

Pogácsás és Hölle cégtársak voltak Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, Pogácsás és Hölle a légitársaságok számára ételt gyártó Gastland Flight Catering Kft.-ben voltak tulajdonosok. A cég 2015 tavaszán adta át új üzemét, az ünnepélyes megnyitón maga Pogácsás mondott beszédet államtitkárként. Amikor a parlamentben emiatt felelősségre vonta Harangozó Tamás MSZP-s képviselő, Pogácsás tagadta, hogy az üzem tulajdonosa lett volna. Az államtitkár azonban nem mondott igazat, ugyanis éppen az üzem átadása előtt egy hónappal szállt be a Gastland Kft.-be, amelynek ezzel egy időben a liechtensteini Cibum Trust volt az egyik tulajdonosa. A Cibum székhelye megegyezik a Haman Stiftungéval és felbukkan benne a Voldan Investments Ltd. igazgatója, Josef Gabriel Herman is.

A kezes az MVI két tulajdonosa, a monori önkormányzat és a MONIN Kft. volt. Külön érdekesség, hogy a Haman Stiftungot ugyanarra a Schaan településen található címre jegyezték be, ahova a letelepedésikötvény-forgalmazással foglalkozó, Habony Árpád ismerőseihez köthető Voldan Investments Ltd.-t is.

A GHW és az önkormányzat között később is megmaradt az üzleti kapcsolat:

2009-ben 100 millió forint értékben vett meg a cég egy üres telket az önkormányzattól, amelyet aztán 2016 márciusban a 100 százalékban önkormányzati tulajdonú Monori Városfejlesztő Kft. 158 millió forintért vásárolt vissza,

hogy ott építsék fel 1,5 milliárd forint értékben az új városi sportcsarnokot (kiemelt képünkön ennek a látványterve látható).

500 millió az új városházára

Hölle egy korábbi cége, a GHC Ingatlanforgalmazó 2002-ben új tulajdonost kapott, Surman Csabát. Surman 2008-ban a Scott, Bartlett & Cooper Kft. (SCB) tulajdonosa volt és több üzletet is kötött Monorral. Abban az évben nyáron szerződtek a Pogácsás Tibor képviselte önkormányzattal a polgármesteri hivatal külső felújítására nettó 67 millió forint értékben.

De az igazán nagy dobás csak ezután jött: az MVI előbb megvásárolta a városháza szomszédságában található 2150 négyzetméteres (!) ingatlant bruttó 20,5 millió forintért, majd

ugyanaznap kötöttek egy nettó 490 millió forintos szerződést az SCB-vel arra, hogy a megvásárolt telken építsék fel a városháza új szárnyát.

A tranzakciók 2008. december 23-án zajlottak le – éppen akkor, amikor a város megegyezett a 2,1 millió eurós hitelről. Másfél évvel később, 2010 januárjában újabb megbízást kapott a vállalkozás a polgármesteri hivataltól bruttó 12,1 millió forint értékben belső kivitelezési munkákra. Az MVI ügyvezetője Szolnoki István, ő képviselőként is megjelenik több szerződésen. A Pogácsás- és Hölle János-féle Gastland Flight Catering-ben és a MONIN Kft.-ben is felbukkanó Szolnoki – Hölle mellett – a Silence Kft. tulajdonosa. Ennek az érdekeltségébe tartozik az önkormányzattól lakásokat vásárló GHW is.

Miután elkészültek a felújítási és bővítési munkálatok, az önkormányzat évekig bérelte a városháza új épületét az MVI-től úgy, hogy 2013-ban a kormányhivatal is beköltözött. A bérleti díj 2010. január és 2012. december között négyzetméterenként havi 500 forint (plusz 25 százalék áfa) volt, majd egy évig nettó 900 forint. 2014 novemberében aztán az önkormányzat megvette az épületet, bútorokkal együtt bruttó 352 millió forintért. Az árat egy ingatlan-értékbecslő igazságügyi szakértő állapította meg. A szerződést Szolnoki és az új polgármester, Zsomboki László írta alá, az ellenjegyző ügyvéd pedig ifjabb Szilágyi János volt, aki felbukkant a Surman-Hölle-érdekeltség GHC Kft.-ben is.