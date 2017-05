Joghézag miatt zűr lehet az iparűzési adó bevallásánál

100 milliós adózási bajba kerültek utazási irodák is

Írtuk, hogy érezhető némi távolságtartás az önkormányzatok részéről azzal az új módszerrel szemben, hogy már nemcsak a helyi adóosztályokon, hanem a NAV-os online felületen is (nyomtatványkitöltő) be lehet adni az helyi iparűzési adó (hipa) bevallását, amit legkésőbb május 31-éig kell megejteniük a vállalkozóknak, illetve könyvelőiknek. A megoldás egyébként kényelmes, hiszen az adóhatósági felületet egyébként is havonta használják a bevallások beküldésére az érintettek.

A gond – egyebek mellett – az, hogy a NAV-on keresztül beküldött bevallásoknál nincs ellenőrzés, ezért a helyi adóosztályok szerint sok közülük a hibás. De vannak olyan önkormányzatok is (jellemzően kisebb településeken), ahol nem tudják letölteni a dokumentumot.

Cikkünkre reagálva egyik olvasónk jelezte, hogy nem csak ezzel van probléma, hanem az sem mindegy, ki küldi be a bevallást. Van ugyanis egy kis joghézag, amit be kellene tömni.

Próba, szerencse nélkül

Létezik egy március 31-én kelt tájékoztató, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője adott ki az első- és másodfokú adóhatóságoknak címezve. Ebben egyrészt azt írja, hogy a helyi adókról szóló törvény szerint a NAV-nak nem kell vizsgálnia, hogy aki rajta keresztül nyújtja be a bevallást, annak van-e erre jogosultsága az önkormányzatnál. Másrészt azt is írja, hogy az önkormányzati adóhatóság sem vizsgálhatja a jogosultságot a NAV-on keresztül beérkezett hipabevallásoknál.

Ám van olyan önkormányzat (például a debreceni), amely a tájékoztatást figyelmen kívül hagyva mégis ezt teszi. Egy másik törvényre hivatkozva.

Egy próbával is igazolták a dolgot. Beküldte a vállalkozó és adószakértője egyaránt a NAV-on keresztül a bevallást, és mindketten megkapták a visszaigazolást, hogy elfogadták tőlük a dokumentumot. Ezek után azonban a debreceni önkormányzat adóügyi osztályának csoportvezetője arról értesítette az adózót, hogy meghatalmazás híján (8 napon belül benyújtva) elutasítják, hogy nyilvántartásba vegyék az adószakértő által beküldött hipabevallást. Vagyis érvénytelennek tekintik azt. Méghozzá az adózás rendjéről szóló törvény alapján.

Amivel csinálnak némi extra mászkálni valót a vállalkozóknak.

Ruszin Zsolt adószakértő szerint most már csak az a kérdés, hogy az egységes joggyakorlatért felelős minisztériumnak erről mi a véleménye: szükségesnek tartja-e a jogszabály apró korrekcióját, hogy az alapján végre megvalósulhasson az iparűzési adó bevallási rendszerének országos integrációja. Ezt a kérdését elküldte az illetékeseknek is egy hete, de választ még nem kapott.