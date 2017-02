Itt a legújabb mérés: Európában a legkorruptabb országok között vagyunk

Magyarország hét helyet csúszott vissza a világ legátfogóbb korrupciós ranglistáján, a Transparency International által készített Korrupció Érzékelési Indexben. Az elmúlt hat év leggyengébb értékét produkáltuk.

Magyarország a 2016-os adatok alapján az 57. helyet foglalja el a Transparency International által készített Korrupció Érzékelési Indexen. Ezt az elmúlt hat év leggyengébb eredményével sikerült elérni, ezzel hét hellyel került hátrébb az ország a tavalyi listához képest. Ezzel a helyezéssel Európában a legkorruptabb országok közé tagozódtunk be, hiszen csak három ország mondhatja el az Európai Unió tagországai közül, hogy korruptabb nálunk.

A korrupciónak nagyon messze ható következményei vannak: a közpénz ellopásán, tehát magánvagyonként való felhasználásán túl, arról is szó van, hogy torzítja a piacot. A korrupció nem csak a jó kormányzást, de egy ország gazdasági fejlődését is megakadályozza. Ez jól látható abban is, hogy a versenyképességi listákon is egyre hátrébb szerepel az ország.