Ennyire nem lehet nehéz nem rasszista reklámot csinálni

Vasárnap az egész világon végigsöpört a hír, miszerint a Dove bocsánatot kért egy egészen zavarbaejtően rasszista reklámért, amivel korábban Facebookon próbálták népszerűsíteni testápolójukat. Tényleg ott

A hirdetés azóta már lekerült, de az internet nem felejt, az alábbi képkockák megmaradtak az utókor számára:

Dove apologised for 'racist' Facebook advert showing a black woman turning white after using @Dove lotion. pic.twitter.com/NGXyhnGuBZ — Habeeb Akande (@Habeeb_Akande) October 8, 2017

Igen, a Dove tényleg úgy gondolta, jó ötlet olyan reklámot készíteni a termékének, amiben egy fekete nő leveszi a pólóját, majd fehérré változik. Az igazsághoz egyébként hozzátartozik, hogy az eredeti felvételen a fehér nőből ezek után ázsiai lesz.

Miután az internetezők elképesztő sebességgel kezdték osztani fenti posztot, sokak fejében rengeteg kérdés fogalmazódott meg azon kívül, hogy „Te jó ég, miért?!” . Eléggé adja magát többek között az, hogy

hogyan mehetett át ez az ötlet több emberen,

tényleg nem volt egy ember sem, aki azt mondta volna, hogy srácok, ez nem túl ízléses, vagy

hogy gondolhatta bárki is, hogy ez egy sikeres marketinghúzás pont egy olyan cégtől, ami évek óta azon fáradozik, hogy minél több nő érezze magát szépnek?

És pont a legutolsó pont miatt fáj ez annyira az évek óta elkötelezett vásárlóknak, mert ez a reklám pont olyan, mintha egy köztiszteletnek örvendő sportolót doppingoláson kaptak volna vagy egy korrupció ellen küzdő szervezetet pénzmosáson kaptak volna: onnan jött a pofon, ahonnan senki sem várta.

Épp ezért az, hogy a Dove bocsánatot kért, mondván mélyen megbánták, hogy sértő lett a reklám, semmit nem javít a helyzetükön. Főleg úgy, hogy ez már nem az első ilyen eset, 2011-ben ugyanis ezzel a reklámmal álltak elő:

You have done it in the past.🙄 pic.twitter.com/qaGG10bePw — Nonhlanhla Mabhena (@N0n0zA) October 7, 2017

Itt három nővel demonstrálták, milyen a bőr a Dove tusfürdő használata előtt és után. Kár, hogy tökéletesen olyan, mintha az „előtte” állapothoz tartozna a fekete nő, az „utána” pedig egyenlő lenne a fehér nővel. A magyarázat ezután sem maradt el, a Dove akkor közleményében azt állította,

mind a három nővel a termék hatását szerettük volna demonstrálni.

Ezek után az még könnyen elhihető, hogy valaki egyszer véletlenül rasszista, de kettő után már mindenki elkezd gyanakodni kicsit. Még akkor is, ha senki nem gondolja, hogy a Dove egy rasszista és gonosz cég lenne, de ha nem az, akkor igyekezhetne egy kicsit jobban kevésbé annak látszani. Ráadásul korántsem a Dove az első kozmetikai cég, ami hasonló hibát vét, évekkel ezelőtt a Nivea állt elő ezzel a reklámmal:

Az üzenet elég minimál: fehér = tisztaság. Természetesen a Nivea is szélsebesen levette a hirdetést, bocsánatot kért, jelezte, hogy nem akartak megsérteni senkit. Csakhogy egy ilyen reklám elég volt ahhoz, hogy 4chant (az amerikai szélsőjobb közkedvelt fórumát) azonnal ellepték a Nivea új reklámját ajnározó posztok a fehér felsőbbrendűség elvakult hirdetőitől, sokan arra kezdték biztatni társaikat, vegyenek minél több terméket a márkától. A brand Facebook-oldalán még egy fehér felsőbbrendűséget hirdető csoport is megjelent, közölték a céggel, mennyire támogatják ezt az „új irányt”, és örülnek, hogy egyetértenek azzal, hogy a fehér egyenlő a tisztasággal. Nem lenne meglepő, ha ugyanez történne a Dove-reklám kapcsán, hiszen ahogy a Ku Klux Klan volt vezetője megveregette Trump vállát a charlottesville-i erőszak után vitatott megnyilvánulása után, úgy a Dove reklámja komoly megerősítésként szolgálhat a rasszisták számára.

Bőven találni még rasszista reklámokat akkor is, ha eltávolodunk a kozmetikai cégektől, hiszen a Dove-éhoz hasonló felháborodást váltott ki néhány hónapja a Pepsi új reklámja is, amit a változatosság kedvéért szintén inkább visszavontak.

The worst part of the Pepsi commercial is when Kendall decides to protest racism by making a black woman hold her wig. pic.twitter.com/NEfSwXqJvm — Sean Kent (@seankent) April 5, 2017

Van még ott, ahonnan ez jött: az Intel például 10 évvel ezelőtt gondolta úgy, hogy teljesen rendben van, ha így reklámozzák a szuper teljesítményű processzoraikat. Mondani sem kell, hogy nem győztek elnézést kérni a megjelenés után.

Omg @intel you need to disclaim this racist AF ad; I don't care how old it is. pic.twitter.com/5MKaGEQ4qZ — Jeremy Kahn (@trochee) March 18, 2017

A számtalan példa is azt mutatja, hogy a különböző márkák mintha nem lennének képesek tanulni a hibáikból: újra és újra olyan reklámokkal állnak elő, amik kapcsán nagyjából mindenki csak arra tud gondolni, hogy vajon tényleg nem gondolták át, mennyire káros, amire készülnek, vagy ha igen, akkor mégis mi volt a céljuk mindezzel.

Ha pedig a Dove marketingesei is aludtak volna még egyet erre az ötletre, akkor nem példálóznának sokan ezekkel a már-már történelminek számító meghökkentően rasszista szappanreklámokkal teljesen jogosan.

the racist dove ad is a continuation of a long history of racist soap advertising pic.twitter.com/nO7iDT7dxH — /kaw·reɪdʒ/ (@kawrage) October 8, 2017