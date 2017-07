Ezért fontos a jó csók a szexhez

Hűs néha forró kezednek csúcsos ujjai zenés tornyai karcsú életemnek, – mely oly gazdag párás színekben mint dús csókjaink a csendben

– fogalmazta meg tökéletesen Radnóti Miklós Az áhitat zsoltáraiban, milyen érzés az, amikor a szobában csak a csók finom hangja az egyetlen, ami megtöri az éjszakát. A csókolózás nem velünk született, hanem tanult viselkedés, feltehetően az etetésből származik, ahogyan az anyák a csecsemőiket szájból szájba etetik. A bonobo majmok is csókolóznak, a kutyák és macskák is nyalogatják egymást, így a csók egy fajtája nem annyira az ember kiváltsága. A másik fajtája, az úgynevezett szociális csók, és nem az etetéshez kapcsolódó vagy az ovispuszi fajta már az ember sajátossága. Általánosságban azonban ez se igaz a közel 8 milliárd emberre a Földön, ugyanis

a világon nem minden ember ismeri és használja az erotikus értelemben vett csókolózást, még ma is élnek olyan őslakosok és törzsek, ahol egyáltalán nincs jelen az a fajta csók, amit Radnóti Miklós is versbe öntött.

A csók fontosságáról már a 2. században megírt Káma szútrában is találni feljegyzéseket, a nagybetűs szexbiblia már akkoriban egy egész fejezetet szentelt az ajkak, nyelvek és fogak csatájának. A különböző feljegyzések szerint az 5. században a perzsák is csókolóztak, de a csók szerepel az Ószövetségben is, és nem egy középkori ének szólt a csókolózásról. Az irodalom szépen bemutatta és ránevelte az embereket a csókra, sőt, Rómeó és Júlia csókja egyet jelentett a gondatlan szabadsággal akkoriban, amikor Shakespeare megzenésítette élete fő művét. A csók azóta is jelképe a szerelemnek és a szenvedélynek, ami két ember között kialakulhat.

A csók egyfajta előjátéka a szexnek, hogy mennyire fontos is ahhoz, hogy a testiség és az erotika jól működjön, az példázza csak igazán, ha rávilágítunk arra,

milyen csalódás, ha a csók nem élvezetes, ha a partner hiába elképesztően vonzó, a csókja borzasztó.

Rossz, ha a partner mindent csókol az arcunkon, kivéve a szánkat, sőt, ő maga folyamatosan elfordul és a nyakát vagy az arcát tartja oda a szája és a nyelve helyett. Az is lehangoló és vágyat lohasztó, ha soha nem használja a nyelvét, ha túl sok nyelvet használ, ha túl agresszívan hatol be a szánkba. Az se jó, ha a két fél nincs összehangolódva érzelmileg, és rövid ideig tart – ha az egyik fél nagyon élvezi a csókot, akkor többet, hosszabban szeretné megélni, de a másiknak bőven elég a fele vagy harmada is.

A legfontosabb, amikor egyértelmű, hogy a csók nem más, mint udvariassági gesztus, és nem éri el a célját: ha soha, de soha nem vezet szexhez. A jó csók ugyanis szinte biztos, hogy az ágyba viszi a két embert, ha van szerelem, ha nincs. Ha a partner erotikus hangulata nem növekszik, hanem stagnál vagy csökken csókolózás közben, akkor nagy valószínűséggel a csókolózáson kell először változtatni. Egyértelmű jele van annak, ha a csók nagyon nem kellemes a másiknak: ösztönös megtörli a száját közvetlenül csókolózás után, ez egy pillanatnyi mozzanat.

Testi gyengédségre naponta szükségünk van A semmitmondó szájrapuszi nem a férfi-nő viszony jele, hanem a testvérszerű kapcsolaté.

Amikor a csók nagyon jó, akkor a partner közeledni fog a testével, és nem távolodni, azaz a vállai, a felsőteste, majd az egész alsóteste, a karjai, ujjai is becsatlakoznak a csókolózásba, nemcsak a szája és a nyelve. Ez a fajta közeledés a másik testéhez természetes jelenség. Ahogyan az is, hogy csók után párás szemekkel egymásra mosolyognak a párok. Ha bármelyik reakciót észleljük a másikon, akkor egyértelműen tudhatjuk, jó vagy rossz a csóktechnikánk, hogy csalódást okoztunk-e a másiknak vagy épp ellenkezőleg, nagyon pozitív élményben volt része. Ha az előbbi, akkor sem kell kétségbe esni, mindenkinek különbözőek a csókolózási igényei, így ha kitartóan keresgélünk, előbb vagy utóbb találkozunk azzal a valakivel, akinek a csókja valóban felér egy előjátékkal.