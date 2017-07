Ettől a kapszulától édes és csillámporos lesz a vaginád

De mégsem célszerű használni. Nagyon nem.

A VICE újságírónője nyomozásba kezdett a címben már eléggé kifejtett termék után. A Facebookon (40 ezer megosztás!) talált rá a Passion Dust nevű kapszulára, amelyet a címben is említett testrészünkbe (már aki rendelkezik ilyen testrésszel) helyezve csodálatos dolgokat élhetünk át: hüvelyváladékunk csillogni fog és édeskés ízt kap.

A riporter írt a forgalmazó cégnek (semmi válasz), majd némi utánajárással talált egyetlen vevőt, aki már vásárolt a csudakapszulából, ám még ő sem próbálta ki annak hatását.

Hamar kiderült az is, hogy a szer nemcsak azért problematikus, mert egészségügyi kockázatai vannak (pl. gombafertőzés), hanem azért is, mert a terjesztőjéhez olyan cég is köthető, amely hamis dokumentumok (pénzügyi elszámolás, kölcsönszerződés és hasonlók) készítésével is foglalkozik.

A Passion Dust forgalmazója egyébként azt írja, hogy

a végeredmény olyan külsőt, ízt és tapintást kölcsönöz, amilyennek minden vaginának kell lennie: puha, édes és varázslatos.”

Az Independent által megkérdezett nőgyógyászok szerint ez az egész borzasztó ötlet, ugyanis az idegen anyagok felboríthatják a hüvelyben élő baktériumok egyensúlyát, a normál hüvelyi flórát, és gombás megbetegedéseket, durva gyulladásokat és más kellemetlenségeket okozhatnak.

Nem túl nyomozással bárki rápillanthat a cég legfrissebb, június végi Facebook-bejegyzésére, amely szerint olyan nagy az érdeklődés, hogy néhány napig nem tudnak újabb megrendelést felvenni. A Facebook-oldalukon egyébként 177-en értékelték eddig a terméket, érdekes módon 5-ös és 1-es osztályzat a leggyakoribb, 80-an értékelték kiválóra, 78-an pocsékra.

