Ez az új chilipaprika szó szerint megölhet

Egy walesi növénytermesztő olyan új chilipaprikát nemesített, mely elfogyasztása esetén életveszélyes anafilaxiás sokkot okozhat – írja az Eater.

Mike Smith alkotása olyan csípős, hogy a paprikafajták erősségét mérő Scoville-skálán 2,48 millió az értéke. Ez sokkal durvább, mint az eddigi rekorder, a Carolina Reaper nevű paprikáé, mely átlagosan 1 569300-2 200000 között van. Hogy még jobban érzékeltessük, ez mennyire csípős: a könnygáz értéke a skálán 2 000000-5 300000 között lehet, egy átlagos jalapeño paprika pedig 2500-10 000 körül mozog.

The Dragons Breath Chilli, entered with the Guinness Book of Records as the Worlds Hottest Chilli @ 2.48 mill Sch Uns pic.twitter.com/zXUu8fXRCL

