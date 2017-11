Nevezze el ön a szegedi kisoroszlánt!

A Szegedi Vadaspark csak annyit kér, hogy tartózkodjanak a cuki névötletektől.

Ahogy arról a 24.hu-n is beszámoltunk, a Szegedi Vadaspark történetében először október 19-én fehér oroszlán született náluk. Azt egyelőre nem tudják garantálni, hogy aki ellátogat az állatkertbe, az látni is fogja a kisoroszlánt, ugyanis nyugalomra van szüksége neki is és a szüleinek is. A vadaspark honlapja szerint az anyja nem tud elég tejet adni, ezért a gondozók segítenek be az etetésbe, de a kölyök súlya szépen gyarapodik: 3 hetesen 3 kilogramm.

Most a látogatók segítségét kérik, hogy nevet találjanak a kisoroszlánnak a következő feltételekkel:

A kiválasztási szempontjainkról röviden: nem fogjuk kedvelni a „cuki” neveket, hiszen a kölyökből majd komoly nőstény oroszlán fog válni. Szintén kerüljük a túlságosan hosszú, nehezen kiejthető, mássalhangzókban dúskáló neveket, hiszen ezen a néven kell majd sokszor szólítaniuk a gondozóiknak. Viszont kedveljük azokat, amelyek ötletesek és egyediek, esetleg utalnak az oroszlánok afrikai származására, a földrajztól a kultúráig.

A neveket a vadaspark e-mail címére várják, további részleteket népályázatról és az oroszlánkölyökről készült friss képeket itt találnak.

Kiemelt kép: Szegedi Vadaspark/Endrédi Lajos