Már Budapesten is havazik

Többször is írtunk róla, hogy masszív lehűlést hozott Nárcisz (nem Orbán Viktor állítólagos ebe, hanem a vihar), ami hózáporokat okozott a hegyekben, köztük a Kékestetőn. Az időjárás azonban megtréfál mindenkit, síkvidéken is esni kezdett a hó. Szerkesztőségünkből egyszer csak azt láttuk, hogy valami hull, és az nem eső. És valóban, az Időkép felhőképe szerint Budapest több fertályán, így nálunk Óbudán is havasesőbe, hóba váltott át a csapadék, tessék, bizonyíték:

Az országos felhőkép szerint a Kisalföldön és az ukrán határnál is esett a hó.

(Kiemelt képünk illusztráció, forrás: MTI)