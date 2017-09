Magánkórházba özönlik a magyar beteg

Egyre kevesebb magyar bízik az állami egészségügyben, ahol sokat kell várni és semmibe veszik őket.

Azt nem akartam, hogy egy ilyen helyzetben kiszolgáltatott legyek.

Egy anyuka nyilatkozta ezt az RTL Klub Híradójának, ami arról készített riportot, miért választja egyre több magyar beteg az állami helyett a privát egészégügyet. A fent említett kismama is a szülészet-nőgyógyászat ellátását választotta az egyik magánkórháznak, ez is a legnépszerűbb itt.

Már egyes magánkórházakban is van várólista, bár még nem olyan hosszú, mint az állami egészségügyben. Főleg a fekvőbeteg-ellátásban. Két-három hetet, nem pedig két-három hónapot kell várni. Sok kispénzű beteg is elmegy már magánrendelésre, esetükben a család adja össze a pénzt. Egy felmérést is idéz a riport, miszerint tavaly 10-ből 6 budapesti járt magánrendelésen. Ők zömmel fogászatra vagy diagnosztikai vizsgálatokra (pl. MR-re) járnak.

Az emberek fő oka a privát ellátás választására, hogy az államiban sokat kell várni és nem figyelnek rájuk.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának célja az a válaszuk szerint, hogy az emberek minél színvonalasabb ellátást kapjanak az állami intézményekben. Teszik ezt kórházak, rendelők felújításával és béremelési programmal.