Még a 11 éves kislányoknak is beszólogatnak az utcán

Magyar nők millióinak keseríti meg az életét az alpári utcai zaklatás, akciót hirdettek ellene.

Egy nap alatt ötszáznál több magyar nő osztotta meg azokat az alpárian obszcén mondatokat, amelyekkel nyilvánosan zaklatták őket. A Nem tehetsz róla, tehetsz ellene közösség akciót indított, melynek keretében a zaklató mondatokat színészek közreműködésével felveszik, a hanganyagból pedig videoklipet készítenek, amelyen bárki szerepelhet, aki az ebből az alkalomból szerveződő felvonuláson részt vesz.

Az akció keretében a nők kommentekben és üzenetekben küldték el a közösségnek a mondatok mellett történeteiket, mindennaposnak számító, sokszor félelemkeltő, de szinte mindig végtelenül megalázó tapasztalataikat. A Nem tehetsz róla, tehetsz ellene azt írja közleményében: a trágár beszólások, a kéretlen, sokszor brutálisan agresszív, olykor egyenesen fenyegető vagy fenyegetésbe forduló szexuális ajánlatok magyar nők millióinak keserítik meg az életét nap mint nap.

A legtöbben félelemről, pánikról, megalázottságról és tehetetlenségről számolnak be. Jogosan tartanak a fizikai agressziótól is, hiszen tudják, tapasztalták, hogy a „catcalling” (jellemzően nőkre tett, szexuális tartalmú utcai beszólás) nem ritkán elfajulhat.

Egybecsengő tapasztalat, hogy a fül- és szemtanúk közül a legritkábban lép közbe bárki is, sőt, az áldozathibáztatás sem ritka. Az ilyen tapasztalatok egy életre traumatizálhatják az áldozatot, ráadásul az érintettek köre döbbenetes módon a 11-12 éves korosztálynál kezdődik. Hogy a trauma meddig tarthat, jól mutatja, hogy hetven fölötti olvasók is megírták, hogy még ma is élénken, szó szerint tudják idézni, miket kaptak és összerándul a gyomruk, ha eszükbe jut, ifjabb éveikben mit kellett elviselniük.

Az akció üzenete és célja az, hogy azt a jelenséget, amely széles tömegeket érintően alkalmas a megbotránkozásra és félelemkeltésre, a törvény éppúgy szankcionálja, mint ahogyan a társadalomnak kellene. Akár az egyszeri, utcai szexuális zaklatás is legyen büntetőjogi kategória.

A felhívás és a tapasztalatok itt érhetők el.