A Fidesz felhívja a szegedieket, mi a véleményük Botkáról

A Fidesz szegedi szervezete telefonos közvélemény-kutatást indít, melynek célja, hogy megtudják, mit gondolnak a térség polgárai Botka László vagyonosodási ügyeiről.

A párt közleményében azt írja:

Az elmúlt időkben Botka László több alkalommal is olyan hírekkel került be az országos médiába, amelyek azt bizonyították, hogy Szeged polgármestere nem vallott be minden vagyontárgyat, amelyeket egyébként a vagyonnyilatkozatában fel kellett volna tüntetnie.