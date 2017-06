A sürgősségi osztályokon pukkadhat ki az orvoslufi

Furcsa hibrid megoldásokra kényszeríti rá a kórházakat és szakembereket is az orvoshiány. Van, aki simán ingázik 100 kilométert egy kis mellékesért.

Sajnos sok orvos rá van szorulva a rossz fizetések miatt, hogy ilyen extra állást vállaljon akár a szabadsága helyett, vagy munkaidők között éjszaka elmegy oda ügyelni, és nyilván ilyenkor sokkal fáradtabban, kimerülten érkezik a munkahelyére.

Ezt Novák Hunor gyermekorvos mondta az RTL Klub Híradójának arról, mennyire durva méreteket öltött a munkaerőhiány az orvosoknál. A riport idézi a Népszava keddi anyagát arról, hogy a siófoki kórház ellátása nem létezhetne vendégorvosok nélkül a nyári szezonban, amikor sok a sérült az idelátogatók között is.

A fiatal orvosok vállalják azonban inkább be, hogy akár száz kilométert is levezessenek Siófokra, kiegészítésként. A kórház amúgy plusz húsz “légiós orvossal” dolgozik a nyáron. Ezt is egyre nehezebb megszervezni az egyre kevesebb és fáradtabb orvos miatt (és akkor az inkább az IKEA-ban dolgozó ápolókról ne is beszéljünk).

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár szerint azonban nem lesz veszély, mert végre több pénz jut, megkétszerezték a sürgősségi és ügyeleti ellátás díjtételeit. Ember azonban alig van, Novák tud olyan esetről is, amikor a patológust rendelték le a sürgősségi osztályra.