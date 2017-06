Az emelt szintű érettségi alatt kapcsolták ki az áramot az érdi gimnáziumban

Több budapesti iskolában is később kezdődött az érettségi

Hétfőn az ELMÜ munkatársai az érdi gimnáziumban kiraktak egy “kikapcsolás” feliratú táblát, majd ezután néhány perccel kikapcsolták az áramot – írja a hirado.hu.

A gimnázium falai között ekkor épp emelt szintű érettségi vizsgák zajlottak, ezeket ugyan nem érintette közvetlenül az áramszünet, de az épületben működő melegkonyha miatt szükség lett volna az áramra.

A helyi tankerületi központ szerint nem voltak befizetetlen villanyszámláik, sőt, háromezer forintos túlfizetéssel rendelkeztek, miután az Érdi Tankerület átalakult, megváltozott a címük és az adószámuk is. Ezt jelezték az ELMÜ-nek is, jogutódként pedig a régi számlát is kifizették, emiatt keletkezett túlfizetés.

AZ ELMÜ később elismerte, hogy hiba történt, „a korábban fennálló tartozást időközben kiegyenlítették, de ez adminisztrációs hiba miatt késve jelent meg az informatikai rendszerben”, és jelezték, hogy egy órán belül visszakapcsolják az áramot.

A tankerületi igazgató feljelentésen gondolkozik. A polgármester is felháborodott az eseten, felelőtlenségnek nevezte azt, továbbá jelezte, hogy személyi konzekvenciáknak is kell lennie.