Igazi nagyágyút igazolt az MSZP

Kerényi György lett a párt új kommunikációs vezetője.

Az eddig újságíróként dolgozó szakember több médium alapításában is részt vett: 1991-ben a Tilos Rádió, később a Roma Sajtóközpont (mindkettőben dolgozott is), 2000-től pedig a régió első roma rádiója, a Rádió C alapítója volt – utóbbit 4 évig vezette is. Az utóbbi három évben önkéntesként segítette két, fogvatartottak által működtetett börtönrádió elindítását.

A ’90-es években hét évig a Magyar Narancs újságírója volt.

Kerényi György 2006 és 2010 között (Such György elnöksége idején )a Kossuth Rádió főszerkesztőjeként dolgozott, irányította az adó rebrandingjét. A Kossuth Rádió hallgatottsága ebben az időben kezdett el egy évtized után újra növekedni, és vált a leghallgatottabb rádióvá.

Kerényi György tíz évig tanított az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében.

2013-ban a Vs.hu portál alapító főszerkesztője lett. A laptól politikai okok miatt távozott.

A távozásakor állítólag arról beszélt az újságíróknak, hogy ő és a tulajdonos másképp gondolkodnak a lap „középen állásáról”.

Az utóbbi két évben a szlovákiai közszolgálati média magyar adójánál, a Pátria Rádiónál volt tanácsadó és műsorkészítő. Kerényi György most Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje megkeresésére vállalta el a párt kommunikációs vezetőjének feladatát.